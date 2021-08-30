美發動無人機空襲 中美外長就阿富汗議題通話

(德國之聲中文網) 美國五角大樓的官員29日稱，美國的無人機襲擊殺死了一名自殺式汽車炸彈襲擊者。官員表示，該名自殺式汽車炸彈襲擊者正准備在29日襲擊喀布爾機場，而美國軍隊正在努力在31日前完成撤軍，以結束美國對阿富汗的二十年軍事介入。

這是喀布爾幾場外發生爆炸案後，美軍針對伊斯蘭國恐怖分子實施的第二次襲擊，因為該組織上周坦承犯下喀布爾機場外的爆炸事件。在該事件中，至少有13名美軍與數十名阿富汗平民被炸死。

美國官員告訴路透社，這次空襲的目標是疑似為伊斯蘭國效力的武裝分子，而該空襲是由一架無人機所完成的，而二手畫面顯示空襲完成後，畫面中有黑煙升入天空，顯示空襲目標攜帶大量炸藥。

美國官員說他們擔心伊斯蘭國的阿富汗分支在美軍持續撤離時襲擊喀布爾機場，他們特別憂心火箭彈和汽車炸彈帶來的威脅。美國總統拜登28日說，他的軍事首長們告訴他，伊斯蘭國的武裝分子很可能再次發動襲擊。

無人機完成空襲後，剩余的阿富汗平民持續在喀布爾機場等待隨最後一批撤離的美國軍隊離開阿富汗。一位美國官員周六告訴路透社，阿富汗目前剩下不到4000名美軍。

另一方面，塔利班也說他們已經開始針對美國的空襲事件展開調查，他們希望確認空襲目標是否真的是一名自殺式炸彈襲擊者。根據美聯社報導，一名不具名的阿富汗官員表示，有三名兒童在美國的空襲攻擊中死亡。

此前，美國說它正在評估在空襲中打死或打傷平民的可能性。美國軍方官員說，該車輛載有炸藥，最初的襲擊引發了二次爆炸。美聯社報導中指出，目睹美國空襲的阿富汗民眾說，空襲目標是兩輛停在機場附近一棟住宅中的車輛，而空襲造成幾位平民傷亡。

王毅與布林肯就阿富汗議題通話

同日，中國外長王毅與美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 針對阿富汗局勢與中美關系通話。根據美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 發布的一份聲明，布林肯與王毅談到要求塔利班實現其針對阿富汗人與外國國民疏散時所需的安全做出的承諾。

而根據中國外交部發布的聲明，布林肯還提到聯合國安理會會應對外發出明確丶統一的聲音，表明國際社會期待塔利班確保阿富汗人民獲得人道主義援助，確保阿富汗領土不能成為恐怖襲擊策源地，不能成為恐怖主義避風港。

王毅則表示，阿富汗國內形勢已發生根本性變化，各方有必要同塔利班進行接觸，積極引導。美國尤其需同國際社會一道向阿富汗提供急需的經濟丶民生丶人道援助，幫助阿富汗新政權架構維持政府機構正常運行，維護社會治安穩定，遏制貨幣貶值和物價上漲，盡快走上和平重建道路。

聲明寫道：「事實再次證明，阿富汗戰爭並未實現清除阿境內恐怖勢力的目標。美國跟北約倉促撤軍很可能給各類踞阿恐怖組織卷土重來提供可乘之機。美方應在尊重阿主權獨立前提下，拿出實際行動，助阿制恐止暴，而不應搞雙重標准或選擇性打恐。」

王毅補充道，美國對阿富汗當前亂局的成因是清楚的，並說聯合國安理會如果要采取任何行動，都應有助於緩和而不是激化矛盾，有助於阿富汗局勢平穩過渡而不是重陷動亂。​​布林肯則表示理解並尊重中方在涉阿問題上的關切。

100國發聲明稱塔利班保證讓阿富汗公民離開該國

與此同時，全球100個國家29日發出聲明，表示塔利班向它們保證，在美國31日結束撤離行動後，將繼續允許外國人和持有外國旅行證件的阿富汗人「以安全和有序的方式」離開該國。

聲明寫道：「我們已經得到塔利班的保證，所有外國公民和任何從我們國家獲得旅行許可的阿富汗公民將被允許安全有序地前往出發點和境外旅行。我們都致力於確保我們的公民丶居民丶雇員丶曾與我們一起工作的阿富汗人以及那些面臨風險的人能夠繼續自由地前往阿富汗境外的目的地。」

簽署該聲明的國家與組織包含美國丶英國丶法國丶德國丶歐盟與北約。這些國家表示，它們將繼續向特定的阿富汗人發放旅行證件，並補充說，「我們對塔利班有明確的期望和承諾，確保這些人可以旅行至各國。」

法國和英國計劃周一呼籲聯合國在喀布爾建立一個「安全區」，以允許人道救援行動繼續進行。法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 對《晚報》說，這個提議「完全可行」。聯合國安理會常任理事國周一也將開會討論阿富汗危機。

(路透社丶美聯社丶法新社)

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】