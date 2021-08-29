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才歷經170死恐攻美：恐有下一波
阿富汗接下來可能還有大規模恐怖攻擊？美國總統拜登28日警告，近日喀布爾機場發生大規模恐攻，造成至少170人死亡，但根據情報，恐怖份子仍未打算善罷甘休，之後幾天恐將會有相同規模的恐攻發生。26日由ISIS-K恐攻發生後，美國馬上發動空襲反擊，但遭塔利班（Taliban，或譯「神學士」）批評，不滿美國沒有事前通知。
機場周遭局勢動盪
根據《英國廣播公司》報導，美國總統拜登28日表示，他接獲當地情報指出，未來恐將還會爆發大規模恐攻，國務院已經要求當地的美國民眾離開喀布爾機場，並指出機場附近非常不安全，有「特定且明顯的威脅」，目前駐守在喀布爾機場的1000名英軍已全數撤離，美軍則從5800人下降至4000人。
27日喀布爾機場發生由極端組織ISIS-K發動的恐怖攻擊，導致至少170人死亡，美國政府隨即發動空襲反制。塔利班雖與ISIS-K處於敵對狀態（雙方雖同樣為遜尼派，但有點像黑幫火拚，都在爭奪地盤與軍火），不過也批評美國政府，並未事先告知塔利班「政府」就發動空襲。
美國倉促撤離
拜登強調，雖然這波空襲已將2名主要策畫恐攻的ISIS-K幹部擊殺，但美國還會繼續發動攻擊，將所有有關此恐攻的ISIS-K恐怖份子趕盡殺絕，讓他們付出代價。美國近日雖想撤離更多美國人與幫助過美國的阿富汗人，但除了恐攻威脅以外，塔利班也在機場設立檢查哨，不讓阿富汗人搭上撤離的包機。
《奇摩新聞網》提到，塔利班過去答應美國能在31日前安全撤離，但近日美國政府遭爆料，將撤離名單交給塔利班，遭到外界批評將名單外流，恐讓塔利班在撤離期限後，報復名單內未能及時撤離的阿富汗人。隨著撤軍期限逐漸逼近，外界也擔心美國恐無力將所有人撤離。
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