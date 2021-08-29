快訊

又有疫苗抵台！捷克捐贈3萬劑莫德納 下午將抵桃機

新北1例大遠百員工 三峽出現家庭群聚！10例是同住家人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第二起難民機上產女 逃離戰亂保希望

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

阿富汗塔利班（Taliban，或譯「神學士」）政權拿下後，難民逃難、恐怖攻擊等新聞頻傳，但也是有帶著希望的正能量消息！土耳其航空29日發表聲明，從喀布爾撤離的一名孕婦成功在機組人員幫助下，於3萬英呎的高空中，安全產下一女，這家人與航班上的乘客準備撤至英國伯明罕，是本週難民中第二位高空產兒的例子，對比在喀布爾的恐攻死亡，新生命象徵著希望。

難民高空產女

阿富汗在塔利班奪權後情勢難論，首都喀布爾特別混亂，日前在喀布爾機場的艾比門，傳出有恐怖份子（與塔利班不同陣營）以自殺炸彈爆破方式，釀近200人死亡，這讓本就急於離開阿富汗的難民們更添緊張情緒。

但也並非只有負面消息，根據《英國都會報》報導，負責撤離難民的土耳其航空29日聲明一則好消息，從喀布爾撤離到英國伯明罕的難民中，一名阿富汗孕婦在高達3萬英呎的高空中分娩，所幸在機組人員幫忙下成功產女，土航也為了保險起見先停於科威特，確定母女一切平安後，才於29日凌晨抵達伯明罕。

英國撤離行動告終

這已是本週第二起「阿富汗難民高空產子」的消息了，此前一名在美國軍機上出生的女嬰，被以軍機代號取名（Reach），當時是由軍醫在位於德國的美軍空軍基地接生，而後轉至德國附近的醫院。

事實上，這次土航接走的孕婦也算幸運，據《美國新聞網》報導，28日晚間約有1千名英國國民與阿富汗平民已撤出喀布爾，而這批人是英國軍人護送下，撤離的最後一批人，從8月中旬塔利班接管阿富汗以來，總計已經撤離1.5萬人，但估計還有1千多名有權前往英國的阿富汗人未能登機。

阿富汗任務超失敗

英國首相強森先是讚賞了這批疏散、撤僑的行動，隨後也語帶凝重的提到，該反思英國介入阿富汗戰爭長達20年來的成果，從01年前往阿國以來，約有過15萬名英國士兵到前線服役，但需評估所得與付出是不是遠低於預期。

【更多精采內容，詳見

塔利班 阿富汗 神學士

延伸閱讀

傳2國民在阿富汗遭塔利班拘押 馬來西亞求證中

英結束喀布爾撤離 包機載200隻貓狗不載人引譁然

阿富汗變天 音樂組織生存成為未知數

喀布爾機場遇襲 拜登：未來24到36小時可能再發生

相關新聞

英結束喀布爾撤離 包機載200隻貓狗不載人引譁然

英國今天出動飛機載走駐阿富汗的最後一批英軍，結束英國在喀布爾的撤離行動。數以百計符合重新安頓資格的阿富汗人被他們留了下來...

喀布爾國際機場安全威脅大 各國撤離現況一次看

美國政府統計，自塔利班15日拿下阿富汗首都喀布爾、重掌20年前遭美軍推翻的政權前一天以來，已有11萬2000人從喀布爾飛...

美獲「明確、可靠」恐攻情報 警告公民離開喀布爾機場

美國國務院28日晚間警告美國人立刻離開喀布爾機場周邊，因為接獲「明確、可靠的威脅」情報。

我愛我的工作！美陸戰隊女兵抱著嬰孩 竟成最後身影

美國國防部28日公布13名在喀布爾機場殉職的美軍姓名，他們幾乎都只有20多歲，其中有2名陸戰隊女兵。

凱達恐效法神學士控制西非 法國撤出馬利或有變數

神學士攻占阿富汗之後，早前有分析指出，極端恐怖主義恐怕會捲土重來；而法國上月宣布未來一年將削減近半的西非駐軍，讓當地恐怖...

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

拜登總統近幾日面臨多重煎熬，阿富汗撤離行動有美軍戰士遇襲喪生，新冠疫情又因Delta變種病毒而復熾，不光共和黨痛批，連自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。