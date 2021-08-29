第二起難民機上產女 逃離戰亂保希望

阿富汗被塔利班（Taliban，或譯「神學士」）政權拿下後，難民逃難、恐怖攻擊等新聞頻傳，但也是有帶著希望的正能量消息！土耳其航空29日發表聲明，從喀布爾撤離的一名孕婦成功在機組人員幫助下，於3萬英呎的高空中，安全產下一女，這家人與航班上的乘客準備撤至英國伯明罕，是本週難民中第二位高空產兒的例子，對比在喀布爾的恐攻死亡，新生命象徵著希望。

難民高空產女

阿富汗在塔利班奪權後情勢難論，首都喀布爾特別混亂，日前在喀布爾機場的艾比門，傳出有恐怖份子（與塔利班不同陣營）以自殺炸彈爆破方式，釀近200人死亡，這讓本就急於離開阿富汗的難民們更添緊張情緒。

但也並非只有負面消息，根據《英國都會報》報導，負責撤離難民的土耳其航空29日聲明一則好消息，從喀布爾撤離到英國伯明罕的難民中，一名阿富汗孕婦在高達3萬英呎的高空中分娩，所幸在機組人員幫忙下成功產女，土航也為了保險起見先停於科威特，確定母女一切平安後，才於29日凌晨抵達伯明罕。

英國撤離行動告終

這已是本週第二起「阿富汗難民高空產子」的消息了，此前一名在美國軍機上出生的女嬰，被以軍機代號取名（Reach），當時是由軍醫在位於德國的美軍空軍基地接生，而後轉至德國附近的醫院。

事實上，這次土航接走的孕婦也算幸運，據《美國新聞網》報導，28日晚間約有1千名英國國民與阿富汗平民已撤出喀布爾，而這批人是英國軍人護送下，撤離的最後一批人，從8月中旬塔利班接管阿富汗以來，總計已經撤離1.5萬人，但估計還有1千多名有權前往英國的阿富汗人未能登機。

阿富汗任務超失敗

英國首相強森先是讚賞了這批疏散、撤僑的行動，隨後也語帶凝重的提到，該反思英國介入阿富汗戰爭長達20年來的成果，從01年前往阿國以來，約有過15萬名英國士兵到前線服役，但需評估所得與付出是不是遠低於預期。

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