無人機擊斃ISIS-K成員 美國考慮和塔利班合作？

美軍中央司令部(Centcom)通報稱，在楠格哈爾省，美軍無人機對「伊斯蘭國呼羅珊」的一名「策劃人」進行了報復性軍事行動。中央司令部一名發言人表示，「初步跡象顯示，我們已經擊斃了目標，且並沒有獲知平民傷亡的消息。」

此前，美國總統拜登已經宣布要就喀布爾機場遭襲案件進行報復，他說：「我們不會忘記這件事，我們將追剿你們，讓你們付出代價」。拜登的發言人薩基(Jen Psaki)8月27日也再次強調：「總統已經明確表示，他不希望那些人活著」。8月26日的爆炸造成了180余人喪生，其中包括13名美軍士兵。恐怖組織「伊斯蘭國」在阿富汗的分支「伊斯蘭國呼羅珊」(IS-K)宣布對爆炸襲擊負責。

目前，美國駐喀布爾大使館再次發出安全警示，要求美國公民立刻遠離喀布爾機場的大門。大使館在其網站上刊登了這則並沒有太多詳細信息的警示。在8月26日的爆炸襲擊案前，美國駐阿大使館也曾發布過類似的安全警示。

拜登總統的發言人薩基指出，接下來的幾天將是撤離行動「最危險的時刻」。美國國家安全顧問也認為「很有可能」發生更多的襲擊。五角大樓發言人科爾比(John Kirby)則透露，在喀布爾機場存在「確切且可信的風險」。不過美國軍方強調，撤離航班將持續到「最後一刻」。

美國考慮和塔利班合作

根據美軍的說法，在喀布爾機場至少還有5000人等候撤離，而距離既定8月31日的撤離期限僅剩短短3天時間。五角大樓發言人科爾比強調，喀布爾機場依然處於「美軍的完全控制下」，從而駁斥了塔利班（或譯神學士）已經接管機場之說法。「塔利班既沒有控制機場大門，也沒有控制機場的運營。」

白宮發言人薩基則強調，在完成撤離後，美國將不得不和塔利班在某些領域展開合作，以便讓更多的人依然有離開阿富汗的機會。」塔利班掌控了阿富汗的大部分地區，這是現實。」

美國、俄羅斯、中國等多個國家近期都強調，應竭力阻止阿富汗成為恐怖組織的庇護所。而打擊「伊斯蘭國呼羅珊」這樣的恐怖組織，就繞不開與塔利班的合作。

(路透社、德新社、法新社)

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