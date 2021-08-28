快訊

打高端二度掛急診 台南男嘆：是要在醫院待到鬼門關？

曾馨瑩隔離倒立慶BNT要來了 再爆郭董「閒不得」做這事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無人機擊斃ISIS-K成員 美國考慮和塔利班合作？

德國之聲 / 德國之聲
美軍中央司令部(Centcom)通報稱，在楠格哈爾省，美軍無人機對「伊斯蘭國呼羅珊」的一名「策劃人」進行了報復性軍事行動。圖／德國之聲中文網
美軍中央司令部(Centcom)通報稱，在楠格哈爾省，美軍無人機對「伊斯蘭國呼羅珊」的一名「策劃人」進行了報復性軍事行動。圖／德國之聲中文網

美軍中央司令部(Centcom)通報稱，在楠格哈爾省，美軍無人機對「伊斯蘭國呼羅珊」的一名「策劃人」進行了報復性軍事行動。中央司令部一名發言人表示，「初步跡象顯示，我們已經擊斃了目標，且並沒有獲知平民傷亡的消息。」

此前，美國總統拜登已經宣布要就喀布爾機場遭襲案件進行報復，他說：「我們不會忘記這件事，我們將追剿你們，讓你們付出代價」。拜登的發言人薩基(Jen Psaki)8月27日也再次強調：「總統已經明確表示，他不希望那些人活著」。8月26日的爆炸造成了180余人喪生，其中包括13名美軍士兵。恐怖組織「伊斯蘭國」在阿富汗的分支「伊斯蘭國呼羅珊」(IS-K)宣布對爆炸襲擊負責。

目前，美國駐喀布爾大使館再次發出安全警示，要求美國公民立刻遠離喀布爾機場的大門。大使館在其網站上刊登了這則並沒有太多詳細信息的警示。在8月26日的爆炸襲擊案前，美國駐阿大使館也曾發布過類似的安全警示。

拜登總統的發言人薩基指出，接下來的幾天將是撤離行動「最危險的時刻」。美國國家安全顧問也認為「很有可能」發生更多的襲擊。五角大樓發言人科爾比(John Kirby)則透露，在喀布爾機場存在「確切且可信的風險」。不過美國軍方強調，撤離航班將持續到「最後一刻」。

美國考慮和塔利班合作

根據美軍的說法，在喀布爾機場至少還有5000人等候撤離，而距離既定8月31日的撤離期限僅剩短短3天時間。五角大樓發言人科爾比強調，喀布爾機場依然處於「美軍的完全控制下」，從而駁斥了塔利班（或譯神學士）已經接管機場之說法。「塔利班既沒有控制機場大門，也沒有控制機場的運營。」

白宮發言人薩基則強調，在完成撤離後，美國將不得不和塔利班在某些領域展開合作，以便讓更多的人依然有離開阿富汗的機會。」塔利班掌控了阿富汗的大部分地區，這是現實。」

美國、俄羅斯、中國等多個國家近期都強調，應竭力阻止阿富汗成為恐怖組織的庇護所。而打擊「伊斯蘭國呼羅珊」這樣的恐怖組織，就繞不開與塔利班的合作。

(路透社、德新社、法新社)

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

塔利班 阿富汗 神學士 喀布爾機場 伊斯蘭國 ISIS 拜登 美軍

延伸閱讀

阿富汗難民浴血出逃 悲劇故事引人鼻酸

相關新聞

喀布爾爆炸前2周…CNN專訪ISIS-K 指揮官預告：正等待時機

極端組織呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）26日在阿富汗首都喀布爾機場外發動自殺炸彈恐攻，造成至少170人死亡，其中包含13...

喀布爾機場爆炸案痛定思痛 五角大廈：本不應發生

美國國防部正檢討喀布爾機場重大死傷爆炸案，因為情報單位早握有可能發生攻擊的情資，但仍無法避免這場悲劇。五角大廈指出，這本...

犯顏直諫！美中校不滿阿富汗撤軍混亂 拍片質問上級後被解職

美國政府將阿富汗撤軍處理得一團糟，26日更發生自殺炸彈客攻擊喀布爾機場，造成13名美軍與170名阿富汗人死亡。美國海軍陸...

阿富汗應對決策飽受批評 拜登對盟友的傷害遠大於川普

8月26日阿富汗首都喀布爾機場發生兩場爆炸襲擊，造成至少170名阿富汗人、13名美國人死亡後，美國總統拜登（Joe Biden）拒絕做出新的策略調整...

無人機擊斃ISIS-K成員 美國考慮和塔利班合作？

美軍中央司令部(Centcom)通報稱，在楠格哈爾省，美軍無人機對「伊斯蘭國呼羅珊」的一名「策劃人」進行了報復性軍事行動。中央司令部一名發言人表示...

【今日精摘】美軍無人機攻擊 炸死阿富汗恐攻主謀／BNT意願登記大當機

阿富汗首都喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，至少造成170人死亡，美軍折損13人。27日子夜美軍在阿富汗南部楠格哈爾省發動無人機攻擊，據信已炸死策畫機場恐攻的主謀。美國軍方發表聲明指出：「初步顯示我們已擊殺目標，目前所知沒有平民傷亡。」但未進一步說明空襲目標是否與恐攻有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。