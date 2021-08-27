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聯合國預計 將有超過50萬難民逃離阿富汗

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）聯合國難民署難民事務副高級專員凱利·克萊門茨（Kelly T. Clements）強調說，難民署已經將一些人道主義救援物資運送至阿富汗的一些鄰國。如果阿富汗出現難民潮，難民署將可以迅速做出反應。難民署和聯合國兒童基金會等組織到2021年年底前總共需要2.99億美元的資金為這一地區提供救援。

克萊門茨說：「我們尚未看到阿富汗人大量外逃的情況，但是阿富汗境內的局勢發展之快超出了所有人的預期。」

「過去幾天從阿富汗前往巴基斯坦的人數有『小幅上升』。」她補充說。

克萊門茨介紹了一項救助阿富汗難民的緊急救助計劃，同時呼籲阿富汗鄰國開放邊境。大約兩周前阿富汗塔利班控制了首度喀布爾，塔利班開始重新掌權之後，阿富汗的鄰國紛紛關閉邊境或者大幅限制邊境人員流通，以防止大量阿富汗難民湧入。

據報道，過去幾年來，在阿富汗鄰國避難的已登記阿富汗難民總數超過220萬。其中大部分人阿富汗難民被巴基斯坦和伊朗接納。

除此之外，這一地區還居住著另外300萬阿富汗難民，他們當中一些人沒有有效的身份證件。塔利班佔領喀布爾之後，包括美國、德國在內的很多國家疏散撤離了成百上千的擔心會遭到塔利班迫害的阿富汗人。

（路透社、基督教新聞社）

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塔利班 阿富汗 神學士

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