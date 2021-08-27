阿富汗國內恐怖：誰是ISIS-K？ 

（德國之聲中文網）很多人擔心的事情還是發生了：數十人在喀布爾機場襲擊事件中喪生。恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）的阿富汗分支「伊斯蘭國呼羅珊」（IS-K）聲稱對這次襲擊行為負責。 「K」代表歷史地名「呼羅珊」（Khorasan），其範圍涵蓋現今的阿富汗。

襲擊發生前，現役和前任美國官員就曾在《紐約時報》上表示，襲擊機場將是IS對美國和塔利班的一種戰略性打擊。塔利班領導層正試圖證明自己有能力控制這個國家。

不顧盟友們的要求，美國總統拜登周二（8月25日）強調喀布爾機場的疏散行動須於 8 月 31 日結束，理由不是塔利班，而是IS。他在白宮表示：「我們在那裡多呆一天，就是我們知道IS-K會以機場為目標，攻擊美國人和盟友以及無辜的平民的新的一天。" 他指出，這個恐怖主義民兵組織是塔利班的「公開敵人」。

聖戰者互撕

的確，長期以來，這兩個組織之間一直有小規模血腥沖突，相互廝殺。本周四，新聞機構援引軍方消息來源報道稱，塔利班在機場附近檢查站截獲並擊斃多名「伊斯蘭國」襲擊者，數名塔利班警衛則在之後的炸彈襲擊中喪生。

兩個群體之間存在意識形態壕溝。 「伊斯蘭國」遵奉伊斯蘭教薩拉菲主義；塔利班則謹遵保守主義的德奧班迪（Deobandi ）教義。 IS-K致力於建立一個從南亞延伸到中亞的哈裡發國；塔利班則滿足於建立伊斯蘭阿富汗酋長國--至少目前是這樣。在 IS-K眼裡，塔利班對伊斯蘭教法的闡釋不夠嚴格，乃屬「叛教者」。尤其是塔利班與美國簽署和平協議更讓IS-K震怒，稱此是對聖戰目標的背叛。兩周前，塔利班進入喀布爾，各聖戰組織均向其致賀，唯獨沒有「伊斯蘭國」。相反，「伊斯蘭國」宣布將繼續戰鬥。

根據聯合國 7 月 15 日的一份報告，阿富汗IS-K的成員估計有500 到 1500人。該組織加強了其在喀布爾及其周邊地區的陣地，從那裡發動大部分襲擊。該組織希望招募拒絕與美國達成協議的塔利班成員。

此外，ISj寄希望於能夠從敘利亞、伊拉克等其他沖突地區接收武裝分子。根據聯合國6月初的一份報告，有8000至10000 名外國武裝分子身處阿富汗。

血跡長長

今年以來，IS-K已留下恐怖襲擊的長長血痕：僅頭4個月，聯合國阿富汗援助團（UNAMA）就記錄到IS-K發動的77起襲擊事件，為去年同期的3倍。5 月初，在一起美國指控是「伊斯蘭國」制造的汽車炸彈襲擊事件中，喀布爾一所主要接收什葉派女孩的學校裡有 85 人死亡，近 300 人受傷。

一個月後，IS-K武裝分子襲擊巴格蘭省北部一個國際非政府排雷組織 HALO Trust（危險地區維持生命信托基金）的雇員，槍殺了10人。該組織首席執行官後來告訴BBC，當地塔利班支持排雷人員，並打退了襲擊者。此事也證明了這兩個伊斯蘭極端組織之間的敵對關系。

最遲在 2017 年，IS-K將矛頭指向了塔利班，並將塔利班逐出托拉波拉山（Tora-Bora ）要塞。基地組織首領本拉登曾在那裡的深層地堡隧道系統中藏身，躲避美國人的襲擊。

IS-K源於巴基斯坦塔利班組織 TTP（巴基斯坦塔利班運動） 。 在巴基斯坦追剿壓力下，該組織成員越境逃入鄰國阿富汗，並於 2014 年 10 月宣誓效忠後被擊斃的巴格達迪領導的「伊斯蘭國」。 2015年春，「伊斯蘭國」正式接納這些恐怖分子，並宣布作為IS-K向中亞擴張。

「伊斯蘭國」在伊拉克和敘利亞的勢力當時正處於巔峰狀態，有能力在經濟和人員上支持在阿富汗的分支。這種支持此間基本枯竭。但據聯合國專家稱，在敘利亞和伊拉克轉入地下的「伊斯蘭國」領導層仍同IS-K保持著聯系。

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