曾喊「坐等被處決」 阿富汗最年輕女市長躲車內逃亡

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban，或譯神學士）進入首都喀布爾（Kabul）後，Maidan Shar市長加法里（Zarifa Ghafari）意識到自己的生命處於危險之中，並曾表示「只能坐等接受處決」。據外媒報導，她8月18日與家人一同出發逃往德國，如今已安全抵達，正身處杜塞爾多夫市（Dusseldorf）。

加法里向英國廣播公司（BBC）透露，塔利班迅速攻城掠地之際，儘管她害怕，但仍會起身反抗，只是當初的樂觀，如今已變成絕望。

塔利班奪得國家政權後不久，有人建議加法里趕快從家中離開。當塔利班武裝分子到她家並毆打其保鑣時，加法里很快便擔心起自己的安全。

塔利班15日掌權後，加法里決定要離開阿富汗。她18日與家人一同乘車前往喀布爾機場，期間她躲在車內本來讓乘客放置腿部的空間。

這部車每次路經塔利班的檢查哨站時，加法里都要藏起來。機場門口四處都是塔利班戰士，以致她一直東躲西藏。

加法里之後在土耳其駐阿富汗大使的協助下登上去土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）的飛機，之後才前往德國。

現年29歲的加法里2018年成為阿富汗最年輕的市長，也是首位入主Maidan Shar市長辦公室的女性。塔利班以往曾多次稱要殺死具有政治影響力的加法里。她遭遇數次刺殺和死亡威脅後，其父阿卜杜勒-瓦西（Abdul Wasi Ghafari）2020年11月在喀布爾的家中遭槍殺身亡。加法里相信，父親是死於塔利班之手。

延伸閱讀：

阿富汗局勢︱喀布爾恐襲升至110死 美軍：預計襲擊會持續發生

美媒：反塔利班勢力舉步維艱 被分散包圍且缺少供給

文章授權轉載自《香港01》