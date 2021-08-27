喀布爾機場遇連環爆炸 恐怖分子為何選「這兩處」襲擊？

多國在阿富汗喀布爾的撤離行動加快之際，首都一酒店與喀布爾國際機場8月26日發生連環爆炸。武裝組織塔利班（或譯神學士）稱至少13人死亡，包括兒童，傷者包括塔利班人員以及美軍。傳死者當中有外國人。事發地點位於機場一個入口「阿比門」（或譯艾比門，Abbey Gate），以及距離機場附近的巴倫酒店（或譯男爵酒店，Baron hotel）。為什麼襲擊者選擇在這兩個地方發動襲擊？

襲擊發生前，美國、英國及澳洲已呼籲人們不要前往當地，避開機場週邊地區，因極端組織ISIS及蓋達組織（al-Qaeda）發動襲擊的威脅迫在眉睫。結果它們真的言中。

機場與巴倫酒店，兩者相距不足1.6公里。酒店已被用作處理難民的地方。那些希望通過機場逃走的阿富汗人，會在此進行相關程序。使用這裡的主要是英國官員。

這間有160個客房的酒店，亦與「沙利文營」（Camp Sullivan）接近，它是一個為本地保安部隊而設的設施。沙利文營內的人員向所有身在首都的美國官方設施提供保護。

酒店網站資料顯示，它是喀布爾最負盛名的安全的住宿項目，因它的保安工作是由一間美國私營公司負責。此外酒店有4公尺高的圍牆包圍，它附有5座警衛塔。

此外它在位處國際安全援助部隊（International Security Assistance Force，ISAF）旁邊，酒店是在沙利文營與ISAF的安全緩衝區內，理論上是非常安全的。但從另一方面看，正是它聚集大量想逃離祖國的阿富汗人以及有外國人，令它成為攻擊目標。

看來恐怖分子挑這個地點施襲可能有3個目的：藉爆炸阻嚇想要逃走的阿富汗人、襲擊外國部隊與本地保安部隊。

至於繼巴倫酒店後再發生爆炸的喀布爾國際機場阿比門，是一個現由英國人管理的機場入口，不過人們需通過塔利班人員把守的檢查站才能進入。

俄羅斯衛星通訊社8月26日援引消息人士的話稱，塔利班關閉阿富汗公民進入喀布爾機場的通道，只允許外國人進入。此前，塔利班發言人24日稱，他們「不再允許阿富汗人撤離」。

英、美、澳雖已發出警告，惟機場外仍有大量阿富汗人想碰運氣，結果真的遭遇炸彈襲擊。

圖為發生連環爆炸的阿富汗喀布爾國際機場的阿比門，以及位於機場附近的巴倫酒店。圖／Google Maps 圖為位於阿富汗喀布爾機場不足1.6公里的巴倫酒店，從相片中遠處可見，它4公尺高的圍牆令酒店看來固若金湯。圖／Google Maps

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文章授權轉載自《香港01》