美軍、塔利班聯手反制恐怖IS？先搞定「撤軍日」再說吧！

喀布爾（Kabul）機場成恐攻目標？阿富汗易主至今仍動蕩不安，就在一片混亂下，各國聞之色變的恐怖組織伊斯蘭國（IS）重新崛起，而擠滿群眾的機場對IS來說猶如肥美獵物，是展示戰力的不二場所。

但伊斯蘭國的攪局，讓目前阿富汗兩大勢力極為不滿，美方擔心撤離行動會遭襲擊，塔利班則對IS欲爭奪控制權的舉動全神戒備。為了抵禦共同敵人，美國與塔利班少見聯手，協商另闢前往喀布爾機場的安全通道。

恐怖組織IS什麼來頭，為何連塔利班都怕？

IS與塔利班之間淵遠流長，雙方皆信奉極端伊斯蘭教義，但IS比塔利班更為血腥殘暴，酷愛處決俘虜斬首示眾，再將行刑畫面放上網路宣傳，並藉由社群媒體吸引世界各地的極端思想追隨者加入。

但其實雙方關係並不友好，塔利班過去曾指責IS違反伊斯蘭律法，近年交惡更砲火相向。對目前掌權的塔利班來說，IS就如眼中釘，儘管勢力大不如前，仍不能小覷。

此外，在塔利班士兵開啟喀布爾郊區一座監獄後，因場面混亂，許多IS成員竟意外獲得釋放，這也讓塔利班更加擔心IS坐大，警戒該組織的一舉一動。

IS東山再起，美國與塔利班「聯手反恐」？

而有著911陰影的美國，對於IS的威脅更是不敢怠慢，儘管撤僑已忙到焦頭爛額，美軍仍緊急設置通往喀布爾機場的「替代路線」，以疏散人群。據美方分析，IS有「極高的可能性」對機場展開恐攻，形式則會以汽車炸彈、自殺炸彈，或是威力強大的迫擊砲攻擊。

此外，因據傳IS已竊得尋熱導彈的技術，各國為避免飛機起降時遭到襲擊，除了採用俯衝式的戰鬥著陸，也正著手部署照明彈、干擾箔等雷達干涉設備，藉以混淆尋熱導彈的攻擊。

IS的出現讓美國與塔利班有了「共同的敵人」，意外促成兩方聯手，美國總統拜登（Joe Biden）也於21日與塔利班高層會面，協商阿富汗的安全問題與針對IS的反恐計畫。

食言成性的塔利班可信嗎？各國繃緊神經

儘管展開了少見的合作，兩方的互動仍充滿變數。實際上，23日喀布爾機場才傳出美軍、德軍、阿富汗政府軍與塔利班發生槍戰，事發於機場外的塔利班士兵狙擊於機場內巡邏的阿富汗士兵，美德士兵予以回擊。

槍戰造成一名阿富汗士兵喪命，三名受傷，雖然北大西洋公約組織 (NATO)官員表示場面並未失去控制，但塔利班的善變與不受國際約束仍讓各國繃緊神經。

其中眾人關注的撤離期限，美國與塔利班卻言詞不一，遲遲無法取得共識。

拜登原訂將在31日前完成撤軍，然而近日他有意延後最終撤離日，期待能夠援救更多阿富汗平民。而拜登也坦承，阿富汗的和平局勢隨時可能被顛覆，「從喀布爾撤離數千人將是艱難而痛苦的。」

然而塔利班方面，似乎目前並無意願配合延長各國的撤軍期限，該組織發言人沙欣（Suhail Shaheen）一口回決了延期的可能性，稱此舉「明顯違反」與美國的撤軍協議。

根據《紐約時報》，美國資深外交特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）正於卡達與塔利班會談，一名不願具名的歐洲外交官指出，協商內容包括撤離期限。各國對此仍感到擔憂，24日線上召開的G7會議將持續討論，英法也將要求美國延後撤軍。

美軍與塔利班合作實為情勢所逼，而雙方都知道砲火下的約定脆弱如紙，敵人的敵人終究並不可信，一旦勢態改變隨時能夠食言毀約。隨著撤軍大限將至，各國已成驚弓之鳥，緊盯帝國墳場的風吹草動。

（作者／吳季柔 本文出自2021.8.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）