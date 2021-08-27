拜登誓言追捕爆炸案主謀 聯合國發起阿富汗會議

(德國之聲中文網) 在阿富汗喀布爾機場外發生兩起爆炸事件後，美國總統拜登(Joe Biden) 周四 (8月26日)發誓美國將追捕爆炸事件背後的主使者，並說他要求五角大樓制定計劃對相關組織進行反擊。

這兩起爆炸事件造成至少十幾名美軍和幾十名平民死亡，路透社分析，這是十年來美軍在阿富汗傷亡最嚴重的一天。襲擊事件爆發後，伊斯蘭國的阿富汗分支聲稱對這次襲擊負責。

拜登在白宮的演說中表示：「我們不會原諒主使者，我們也不會忘記。我們將追捕你們，讓你們付出代價。」他承諾美國的疏散行動將繼續進行，但也沒有表明美國在8月31日完成撤軍的目標有所改變。

拜登說：「我還命令我的指揮官制定作戰計劃，打擊伊斯蘭國阿富汗分支的資產丶領導層和設施。我們將在我們選擇的時間丶地點和時刻以武力和精確的方式作出回應。」

拜登在談到不幸喪命的美國士兵時，聲音激動地說：「這是艱難的一天。」

他表示，已經告訴美國軍方，如果他們有需要，他將給予額外的協助。拜登指出：「無論他們需要什麼，如果他們需要額外的軍事力量，我都會批准。」

拜登也再次為自己上任後面臨的最嚴重外交政策危機進行了辯護，說最終這都是他的責任，並同時將一些責任歸咎於美國前總統特朗普身上，強調部分原因是因為特朗普與塔利班(或譯神學士)在2020年談判達成協議。他說：「從根本上說，我對最近發生的所有事情負有責任。」

他重申，自己不信任塔利班，但認為讓疏散工作繼續進行符合該組織的利益。事實上，在喀布爾機場發生爆炸之前，拜登一直警告可能會發生襲擊事件。他說：「我知道在戰爭結束時，沒有任何沖突的一方能夠保證所有想從這個國家撤離的人都能夠順利離開。」

美將領發出嚴重警告

同日，一名美國官員向路透社表示，駐喀布爾的美軍在結束撤離任務的同時，正在為伊斯蘭國可能發動的更多襲擊事件做准備。目前有13名美軍不幸在26日的襲擊事件中喪命，而美國官員也警告，喪命的美軍人士還可能會上升。

伊斯蘭國的阿富汗分支除了坦承犯案外，還說其中一名自殺式炸彈客的目標是 「翻譯和與美軍合作的阿富汗人」。美軍中央司令部負責人丶海軍陸戰隊將軍麥肯齊 (Frank McKenzie) 在新聞發布會上說，襲擊事件發生後，附近也發生了槍戰。麥肯齊說，來自伊斯蘭國的威脅與其他組織的威脅將持續存在。

麥肯錫說：「我們相信他們希望繼續發動這些襲擊，我們也預計類似的襲擊事件會繼續下去，我們正在盡一切努力做好准備。」

他補充道，未來的潛在攻擊可能包括向機場發射火箭彈，或試圖透過進入機場的汽車發動炸彈攻擊。麥肯錫說，目前沒有任何跡象能讓他相信襲擊事件是塔利班所為。

聯合國秘書長召集常任理事國開會

在阿富汗發生兩起襲擊事件後，聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 也發布聲明譴責這起事件。他在聲明中說：「這一事件顯示阿富汗當地局勢的不穩定性，但也加強了我們的決心，因為我們繼續在阿富汗各地提供阿富汗人民緊急援助。」

此外，聯合國安理會常任理事國的外交官也向法新社透露，古特雷斯發函邀請美國丶英國丶法國丶俄羅斯與中國的代表30日一同舉行與阿富汗相關的會議。他們說，部分常任理事國過去幾天一直在討論舉行會議的可能性。

一位外交官表示，據稱俄羅斯對30日的會議持保留態度，但預計這5個國家的代表都會參加會議。古特雷斯先生的發言人也證實了這次會議，並說會議將不包括聯合國安理會現有的10個非常任理事國。

安理會上一次就阿富汗問題舉行會議是8月16日，也就是塔利班在阿富汗掌權的第二天。與此同時，英國與法國正試圖在安理會制定一項關於阿富汗的決議。有外交官向法新社表示，該決議需要所有5個常任理事國的同意。

(路透社丶法新社)

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