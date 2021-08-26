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阿富汗恐再遇威脅…「神學士之敵」蓄勢待發 ISIS-K是何人？

香港01 / 記者歐敬洛／報導
美國駐喀布爾大使館與英國外交部先後發出警告，要求仍逗留在喀布爾機場的兩國公民儘快離開，因為「呼羅珊組織」可能對機場外人群進行襲擊。 美聯社
美國駐喀布爾大使館與英國外交部先後發出警告，要求仍逗留在喀布爾機場的兩國公民儘快離開，因為「呼羅珊組織」可能對機場外人群進行襲擊。 美聯社

美國駐喀布爾大使館與英國外交部，在8月25日先後發出警告，要求仍逗留在喀布爾機場的兩國公民儘快離開，因為「呼羅珊組織」（Islamic State Khorasan，ISIS-K）可能對機場外人群進行襲擊。情報人員表示ISIS-K趁美軍撤離乘虛而入，威脅日增，而他們同時也是塔利班（或譯神學士）的敵人。

ISIS-K是什麼？

顧名思義，ISIS-K與極端組織ISIS有關。他們自稱是ISIS在中亞和南亞的分支，在阿富汗東部和巴基斯坦北部活動。

外界相信他們是在2014年，從巴基斯坦塔利班運動（TTP）中分裂出來。他們過去曾在阿富汗及巴基斯坦發起多次襲擊，並被美國、印度等國家定性為恐怖組織。在美軍及前阿富汗政府安全部隊的掃蕩下，ISIS-K在阿富汗勢力大減，根據聯合國報告，相信現存組織成員約有500至1200人。

與塔利班的關係

ISIS-K與塔利班的關係不睦。外界情報指ISIS-K會拉攏塔利班的武裝人員加入，削弱塔利班勢力，兩者過去多次在阿富汗地區發生衝突。

塔利班在2021年初時，宣稱已從阿富汗北部地區奪回ISIS-K控制的地方，並在近日奪回ISIS-K在西北部的地區控制。

ISIS在近日出版的宣傳刊物中，指塔利班成功奪回阿富汗的消息「只是由美國支持的陰謀論」，形容阿富汗的情況只是「由一個剃光鬍子的塔格特換成留著鬍子塔格特」。塔格特（Taghut）是指對偶像的崇拜者，言下之意是對塔利班的藐視。

ISIS-K的威脅

美國白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，ISIS-K的威脅是「真實的」、「尖銳」且「持續的」。

隨著美軍撤離，與及塔利班初到喀布爾，局勢未平穩之際，外界擔憂ISIS-K會乘虛而入。美國情報指出ISIS-K正準備向喀布爾機場外的人群發動襲擊，他們可能會在機場外發動自殺式炸彈襲擊，或混入逃難者中進入機場發動襲擊，甚至向正在離開的飛機發射地對空導彈攻擊。

圖為8月19日，塔利班（或譯神學士）發放他們在阿富汗卡拉特巡邏的畫面。 路透社
圖為8月19日，塔利班（或譯神學士）發放他們在阿富汗卡拉特巡邏的畫面。 路透社

延伸閱讀：

阿富汗局勢｜英美澳籲別再前往喀布爾機場 情報稱ISIS-K將施襲

阿富汗局勢｜極端組織ISIS批塔利班「美國代理人」 擬發動聖戰

文章授權轉載自《香港01》

塔利班 阿富汗 神學士 ISIS 恐怖組織

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