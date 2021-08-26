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該承認或制裁塔利班？為阿富汗急開會，一文盤點G7領導人立場！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
G7領袖將於24日緊急開會商討阿富汗局勢，圖為6月峰會時的G7領袖大合照。美聯社
G7領袖將於24日緊急開會商討阿富汗局勢，圖為6月峰會時的G7領袖大合照。美聯社

「該承認，還是制裁塔利班？」成為七大工業國家（G7）召開視訊高峰會的重點之一。當塔利班閃電攻陷阿富汗首都喀布爾，再度重新掌權後，也使得英國首相強生宣佈緊急召開緊急會議，來商討阿富汗情勢。

17日，作為今年G7主席的強生（Boris Johnson）與美國總統拜登（Joe Biden）討論阿富汗問題。隨後，宣布將在24日針對阿富汗危機，召開七大工業國家（G7）領袖視訊高峰會，並呼籲國際一同尋找解方，以避免當地危機升級。

本次緊急會議的主軸，將聚焦在三大重點。首先，要如何確保阿富汗人離開首都喀布爾。第二，則是美國是否延長原訂8月31日的撤軍期限，以及協調難民安置計劃等。

最後，美國、英國、義大利、法國、德國、加拿大和日本等7國領導人，也會考慮是否對阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）實施制裁。

美國〉外交名聲大受打擊，如何與盟友和解成為關鍵

雖然美國總統拜登先前努力拉攏歐洲盟友，但在阿富汗危機後，他也瞭解自己已經失去盟友的信任，尤其是英國各個政治派別－他們通常是美國最親密的盟友之一。無疑，拜登外交團隊的專業聲譽、倡導民主相關計劃，也受到相當大的打擊。

英國《衛報》報導就指出，作為與歐洲和解的一種姿態，拜登可能會嘗試將機場撤退再開放幾天。同時，拜登也面臨要如何避免阿富汗成為恐怖分子的溫床。

英國〉極力爭取延長期限，但已被塔利班打回票

距離美國承諾從阿富汗撤軍，僅剩下8天的時間。然而，喀布爾機場仍被逃難潮擠得水洩不通。英國首相強生也表示，將尋求拜登延長撤軍的最後期限。然而，塔利班不同意美方延長撤軍。並且警告美國，若未在期限內撤離，那麼西方各國「後果自負」。

法國〉馬克宏：不能指望歐盟接收難民潮

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將疏散盟友的任務形容為「道德責任」，並告訴拜登：「我們不能放棄他們。」目前法國外交部長和國防部長正前往阿拉伯聯合大公國，預計將難民載往海灣地區。

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）也表示，我們對美國設定的8月 31日的撤軍期限感到擔憂，目前的行動顯然需要更多的時間。

法國外交政策機構一致認為，拜登在阿富汗危機中的領導是災難性的。而馬克龍也強調，那些選擇戰爭、蒙昧主義和濫殺濫傷的人，他們是在選擇孤立。

歐洲需要在軍事上要變得更加獨立，一直是馬克宏總統任期的不變政策。著眼於明年競選連任的壓力，馬克宏也強調，不能指望歐盟接受阿富汗難民潮。

義大利〉過去幾週，是歐盟軍事防禦的轉折點

身為G20主席的義大利總理德拉吉（Mario Draghi）支持延長撤軍最後期限。但認為過去幾週，也標誌著歐盟軍事防禦的轉折點。

「這是整個西方的失敗，」歐盟軍事委員會主席兼義大利國防參謀長格拉齊亞諾將軍（Gen Claudio Graziano）接受《共和國報》採訪時表示。

如同一些分析人士所寫道的，這當然不是北約的終結，但顯然需重新考慮該聯盟。格拉齊亞諾將軍也表示歐盟需要一個中央指揮部，擁有足夠的力量、有效的資金、協調的作戰結構、網絡投資和新技術。

德國〉持續說服阿富汗鄰國收留難民

將在下月卸任的德國總理梅克爾（Angela Merkel），正苦於自家政黨的選戰中，

她也不斷說服巴基斯坦和塔吉克等阿富汗鄰國，充當難民的庇護所。但是，儘管提供資金，依舊遇到相當多的困難。目前德國已將收留2700名阿富汗難民，也正與塔利班討論開闢新路線的可能。

保守派總理候選人拉舍特（Armin Laschet）將喀布爾的垮台，形容為「北約成立以來的最大災難，」這是我們正面臨的劃時代變革。而外交部長馬斯（Heiko Mass）則認為這是個集體的錯誤。

歐盟〉委員會主席、輪值主席意見相左

預計代表歐盟出席G7的領導人，分別是歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），和現任歐盟輪值主席、斯洛文尼亞總理簡沙（Janez Janša）。

馮德萊恩表示，已經要求所有參與阿富汗任務的國家，包括歐洲和非歐洲，提供足夠的配額安置和安全路線。然而，簡沙堅稱歐洲不允許2015 年的戰略錯誤重演，我們只幫助在北約行動期間幫助過我們的人。”

加拿大〉將持續收留阿富汗難民

目前，加拿大國防軍已收留1000多名，曾幫助加拿大軍隊的阿富汗人。且加拿大政府已承諾接收2萬名阿富汗難民。

然而，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）並沒有加入對拜登處理阿富汗的批評，但倘若民調繼續對他不利，他可能會被迫加入批評行列。

日本〉關切重點聚焦，拜登能否確保承諾

日本從週一開始已向阿富汗派遣三架軍用飛機，主要用來疏散日僑，以及當地工作人員等。

日本主要關切的焦點，將是確保拜登會遵守他的承諾，也就是從阿富汗撤軍反映華府重新安排在東南亞的優先順序。日本當局擔心撤軍反映美國日益增長的孤立主義。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.8.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

塔利班 阿富汗 神學士

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