各國加快疏散行動 神學士傳脅迫聯合國員工

(德國之聲中文網) 西方國家周三(8月25日)在距離撤軍期限剩不到一周之際加快從阿富汗撤離人員的速度。雖然撤離行動將持續31日，但美國軍方表示，在最後兩天將把重點轉移到撤離自己的部隊。

美國的歐洲盟友提出延長期限，讓沖突期間幫助過這些國家的阿富汗人能被送到安全之地，但華盛頓拒絕，總統拜登(Joe Biden)已下令所有軍隊在本月底前撤離阿富汗，

目前為止，各國已疏散了超過88,000人，包括在過去24小時內疏散了19,000人。美國軍方說，每39分鐘便有一架飛機從喀布爾機場起飛。拜登本周稍早曾表示，如果讓美軍繼續留在阿富汗，他們將面臨越來越大的危險。白宮25日表示，拜登聽取了關於阿富汗撤軍的應急計劃，以及來自伊斯蘭國威脅的匯報。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 同日表示，自8月中旬以來，至少有4500名美國公民及其家人從阿富汗撤離，國務院正在積極與大約1000名仍留在阿富汗的美國人聯系。他說，幫助想離開阿富汗的人（包括美國人和其他人）的工作沒有最後期限，而且美國將繼續進行。

塔利班說外國軍隊必須在本月底前撤出。他們鼓勵阿富汗人留下來，同時表示一旦外國軍隊離開後商業航班將恢復，那些獲准離開的人仍將被允許這樣做。美國的幾個歐洲盟國表示，他們不再有時間來拯救所有幫助他們的部隊和他們的外交及援助工作的成千上萬的阿富汗人。

英國外交部長拉布(Dominic Raab)說，疏散人員的最後期限到本月的最後一分鐘為止。法國表示，該國將盡可能地推動疏散工作，但很可能在未來幾小時或幾天內結束疏散工作。德國總理默克爾(Angela Merkel)表示，即使在最後期限過後，德國也將努力幫助阿富汗人。荷蘭表示，幾乎可以肯定的是，許多有資格獲得庇護的人將無法及時透過外國疏散行動離開阿富汗。

聯合國員工傳出受迫害

自從塔利班接管阿富汗後，數以萬計擔心受到迫害的阿富汗人湧入喀布爾機場，尋求乘機離開。25日，許多人仍在機場外徘徊，而來自美國丶英國和其他國家的士兵正試圖在現場維持秩序。

路透社報導，這些阿富汗人拎著塞滿財物的袋子和行李箱，向士兵們揮舞著文件，希望能獲得入境許可。一名男子站在水溝裡，把一個孩子遞給上方的人。他說：「我從倫敦的一封電子郵件中得知，美國人正在帶阿富汗人出去。這就是我來的原因，這樣我就可以出國了。」

援助機構說，雖然現在的重點是那些試圖逃離阿富汗的人，但阿富汗的剩餘人口正面臨飢餓丶疾病和迫害風險上升的情況。聯合國人權負責人向媒體透露，她收到了關於塔利班嚴重侵權行為的可靠報告，包括對平民和投降的阿富汗安全部隊的進行「即決處決」。塔利班表示，他們將對暴行的報告進行調查。

聯合國本身在其特派團留下了大約3000名阿富汗工作人員。路透社審查的一份聯合國安全文件描述了自8月10日以來發生的幾十起威脅丶搶劫聯合國辦公室和虐待其阿富汗工作人員的事件。其中一起事件是一名阿富汗籍的聯合國工作人員22日試圖前往喀布爾機場時被塔利班人員攔下，他們搜查了他的車輛，發現了他的聯合國證件。然後毆打他。

此外，23日三名身份不明的男子來到另一名當時正在工作的阿富汗籍聯合國工作人員的家中。他們問他的兒子父親在哪裡，並指責他撒謊。他們告訴男童：「我們知道他的所在地和他的工作。」

一名為聯合國工作幾年的阿富汗婦女在匿名接受路透社訪問時說：「我認識的每個女人都和我有一樣的恐懼。如果我們因工作受到懲罰，我們的孩子會如何？我們的家庭會如何？他們會對我們這些婦女做什麼？」

塔利班正試圖勸說機場的人們回家，說他們沒有什麼好怕的。塔利班發言人沙欣 (Suhail Shaheen) 在推特上發言說：「外國軍隊應該在最後期限前撤出。這將為恢復喀布爾機場重啟商業航班。持有合法證件的人可以在8月31日之後通過商業航班旅行。」

此外，塔利班尋求土耳其的協助，以便在外國軍隊離開後確保喀布爾機場開放，但也表示，塔利班將不允許土耳其軍隊停留。土耳其於周三開始疏散其部隊。

在華盛頓，美國國務卿布林肯說，阿富汗鄰近的各國正在積極了解它們是否能夠在外國軍隊離開阿富汗後，在保持喀布爾機場開放的相關事項中扮演什麼樣的角色。

(路透社丶美聯社)

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