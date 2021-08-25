德國撤離阿富汗人員行動 恐在本周五喊卡

德國電視一台和「商業內幕」（Business Insider）網站均引述德國國防部和外交部的消息稱，聯邦國防軍從阿富汗首度喀布爾撤離人員的行動即將在周五（8月27日）之後結束。德國電視二台駐烏茲別克斯坦首度塔什干的一名記者證實，當地的官員也確認了這一消息。德國總理梅克爾周三（25日）在聯邦議院做出的一份政府聲明中表示，德國將在未來幾天內結束阿富汗的撤離行動，但是她沒有具體說明是哪一天。目前德軍撤離阿富汗人員的飛機在喀布爾和塔什干之間飛行。

根據德國聯邦軍公布的信息，截止到目前德軍已經從喀布爾撤離了至少4650人。

法國歐洲事務部長克萊芒·博納(Clement Beaune)在電視上宣布，法國將在本周四執行最後一次撤離任務，被撤離的人員包括法國公民和受到塔利班（或譯神學士）威脅的阿富汗雇員。

有報導指出，多國將在近日停止撤離行動是因為北約仍停留在喀布爾的軍隊需要時間，將自身的人員和物資在8月31日之前撤離出阿富汗。

周二，美國總統拜登說，由於塔利班發動襲擊的威脅越來越大，美國從阿富汗撤軍的行動必須在本月底期限內完成。

但是沒有美軍的配合，北約國家在阿富汗的人員撤離行動無法繼續展開。

德國總理梅克爾周三表示，「只要這麼做是負責任的，我們就會繼續從阿富汗撤離人員。但是這只能和美國一起才能完成。」

BBC的一篇報導中指出，大量美軍在保護喀布爾機場的安全，這其中就包括對空中交通的控制。而且美國還負責提供大量的情報和監控。因此如果缺少美軍的支持，撤離行動將會變得非常困難。

英國外交大臣拉布在接受英國天空新聞采訪時說，英國基本上已經從阿富汗撤出所有不具有雙重國籍的英國公民。他說，過去24小時之內，近2000英國公民從阿富汗重返英國。他表示，倫敦政府將會把撤離行動執行到「最後一刻」。

數日前，塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)在首都喀布爾舉行的新聞發布會上表示，塔利班不同意延長8月31日的最後期限，並呼籲美國不要鼓勵阿富汗人民離開他們的家園。他還敦促外國使館不要關閉或停止運作。

目前在喀布爾機場絕望地等待撤離的仍有數千人。

梅克爾：我們不會畏懼與塔利班舉行談判

德國外交部長馬斯周二承認，無法在數天的時間內將所有德國公民和阿富汗雇員從阿富汗撤離。現在德國方面正在考慮，如何讓這些等待撤離的人員通過陸路交通先行前往阿富汗鄰國，再從那些國家搭乘飛機前往歐洲。

德國總理梅克爾周三在聯邦議院也表示，在撤離行動結束後，德國會繼續為阿富汗人提供幫助。她表示，除了1億歐元緊急救助款之外，德國還將再向阿富汗提供5億歐元的人道主義援助，並會照顧那些德國對其負有責任的人。這些人包括德國公民、阿富汗當地雇員和有可能受到政治迫害的人。

梅克爾還表示：「為了讓阿富汗人保住他們在這20年間獲取的進步，為了在撤離行動後可以繼續為他們提供保護，我們不會畏懼與塔利班舉行談判。」

梅克爾強調，但不會與塔利班達成無條件的協定。

北約一名駐阿富汗外交官呼籲塔吉克斯坦、巴基斯坦和伊朗等阿富汗鄰國放開邊境，為人員疏散提供幫助。很多國際組織正在絕望地努力將他們在阿富汗的雇員從當地撤離。

（德新社、德國電視二台、路透社、BBC）

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