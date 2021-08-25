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杜魯多：若可能的話 準備讓加拿大軍隊續留在阿富汗
塔利班要求美國及其盟友在8月31日前撤出所有軍隊和人員，否則可能承擔嚴重後果。不過加拿大總理杜魯多8月24日稱，若可能的話，準備讓本國軍隊在限期後繼續留在阿富汗，以盡量拯救更多人。
加拿大電視台（CTV）8月24日報道，加拿大總理杜魯多表示，在美國設定8月31日的撤軍最後限期之後，加拿大準備讓其軍事人員繼續留在阿富汗。
他稱「我強調若可能的話，加拿大準備好在8月31日的限期後繼續留下，因為我們想拯救盡量多的人，加拿大人已準備好努力嘗試這樣做。」
報道指出，為了討論從阿富汗撤離等問題，七國集團（G7）領導人在8月24日舉行會議。杜魯多是在與G7領導人舉行視像會議後宣布這一消息。
美國總統拜登8月24日下午在白宮發表講話稱，美國正處於在8月31日之前撤出阿富汗的軌道上。他承認沒有將美軍部署阿富汗的時間延期的計劃。拜登稱，「我們目前的節奏能夠在8月31日前完成撤離。我已下決心完成我們的任務。」
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文章授權轉載自《香港01》
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