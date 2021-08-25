神學士掌權後恐迎黑暗時代 阿富汗經濟面臨「災難中的災難」

阿富汗面臨經濟與糧食危機，成為國際援助的孤兒！在多項國際援助宣布退出阿富汗後，美國與北約組織仍全力撤離當地的民眾，引起美國與北約國內民眾反彈，前美國總統候選人羅姆尼更無奈表示，美國正在透過犧牲阿富汗人，以完成自己的私利，「這是一種道德上的失敗。」

經濟與糧食危機

世界糧食計劃署執行主任比斯利接受半島電視台專訪指出，自從塔利班（Taliban，或譯神學士）接掌阿富汗政權後，當地的糧食、經濟正面臨「災難中的災難」，有1400萬人（總人口數的三分之一）正面臨糧食不安全問題，其中200萬名兒童出現營養不良的狀況，需要至少兩億美金來維持當地相關產業的運作。

雖然世界糧食署會繼續對阿富汗提供糧食與人道援助，且塔利班已對組織保證，不會以暴力行動干擾糧食署的援助計劃。然而，多數國際與許多跨國機構均不在阿富汗淪陷後對阿富汗提供援助與資金。BBC指出，世界銀行已在25日凌晨宣布暫停對阿富汗的經濟援助，並停止當地20餘件開發中的項目。

北約、美國受譴責

對於阿富汗即將面臨多重經濟與人道危機，北約國與美國內部紛紛將矛頭指向北約與美國的領導人。其中英國工黨的影子外交大臣麗沙南迪對 BBC 痛批，英國、北約與美國未能對塔利班施壓，協助當地公民撤退、保障難民權益是相當可恥且軟弱的，也對於 G7 未能延長塔利班訂下的撤離死線感到遺憾。

美國總統拜登也遭受多方譴責。拜登於24日表示，美國「越早完成阿富汗的撤離行動越好」，並未打算爭取延長塔利班設下的、8月31日前全數外國部隊撤離的相關期限，拜登並強調美軍留在阿富汗「將為美國部隊帶來更大的風險」，完成撤離行動是美國當前的使命。

據衛報報導，猶他州共和黨參議員、前總統候選人羅姆尼痛心表示，「美國正在讓脆弱的阿富汗人為美國服務」，並認為協助阿富汗穩定情勢後，美軍才有資格完全撤離當地。

眾議院共和黨領袖麥卡錫則在記者會上指出，「8月31日前根本來不及讓美國撤離所有公民。」

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