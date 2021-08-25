阿富汗：中國高層與美國中情局各自與塔利班見面

中國官媒《環球網》25日報導稱，阿富汗塔利班代表團在喀布爾會見了中國駐阿富汗大使一行。報道稱，雙方討論了阿富汗當前局勢等問題。

該報導引述了俄羅斯媒體塔斯社指出，塔利班駐卡塔爾首都多哈政治辦事處發言人穆罕默德·納伊姆24日在推文上表示，塔利班代表團與中國駐阿富汗大使討論了中國大使館和外交官的安全丶阿富汗當前局勢丶雙邊關系和中方人道主義援助等問題。

塔利班發言人扎比烏拉·穆賈希德24日接受媒體采訪時則表示：「我們想與中國和所有國家都保持良好關系，會尋求與中國發展經濟和友好關系」

更早前，路透社及美國《華盛頓郵報》報導，中央情報局（CIA）局長威廉·伯恩斯（William Burns）周一在喀布爾與塔利班領導人巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）秘密會面，若此消息屬實，將是塔利班接管阿富汗後，美國與塔利班間最高層級的直接接觸。

《華盛頓郵報》引述官員說法稱，伯恩斯23日在喀布爾與巴拉達爾會面，但並未公布會議細節，但可能是針對美軍8月31日撤退的最後期限，進行討論。

對於雙方會面一事，美國中央情報局不予置評。CNN報導稱，會面中，美方強調政府內部的想法，即隨著8月31日撤軍最後期限的到來，他們需要更清楚地了解塔利班在若干問題上的立場。報導稱，美軍撤離過程中，拜登政府持續與塔利班官員保持定期接觸，地點包括在阿富汗當地和卡塔爾的多哈。

中國輿論對塔利班的支持

當各國多個城市因反對塔利班爆發示威行動時，及西方媒體大幅報導阿富汗民眾對塔利班重新奪權感到憂慮丶批評塔利班殘酷統治及輕視女權的同時，部分中國網民卻對塔利班表示肯定，認為塔利班形象相當正面，但也有網民持相反觀點，批評不該因反美而支持塔利班。

當塔利班重新奪回阿富汗政權後，塔利班瞬間成為中國網民熱議話題，在新浪微博上引發大量針鋒相對的評論，有網民稱塔利班在「策略上了一個台階」，也有人寫道：「哇！這屆塔利班真的好聰明啊」，「希望你們如同跟王部長會面承諾那樣，說到做到，建設好阿富汗。」稱贊塔利班的留言與西方主流媒體大相徑庭。

有分析稱，「和十年前相比，塔利班在中國輿論場上的公開形象正在變化，在作為國際恐怖組織的敘事之外，踉踉蹌蹌，多了一個作為國家建構者的勝利者形象。」

中國資深媒體人宋志標在網上發表評論稱：「與20年前相比，(中)國人對阿富汗的了解並沒有明顯進步，但對美國的仇恨卻在擴大。敵人的敵人就是朋友，用『反美鬥士』來吸食輿論場流量，在有意無意的縱容下，有些人接受了重置塔利班形象的公關任務，而更多人因為沉浸於反美無暇甄別，或無力抗拒。」

他並在文中指出，有跡象表明，中國自媒體正在做更大膽的輿論試探，用一種中國化的宣傳語言，重新書寫塔利班的故事，試圖抵消其血腥歷史。

從部分中國網民的說法中不難看出，反美情緒展現在對塔利班的支持上，有網民稱：「敵人的敵人就是朋友！塔利班能和美國流氓抗衡二十年值得贊賞」丶「塔利班正在向著好的方向走，能走到什麼程度不敢說，但起碼不是以前人們印象裡的塔利班」。

中國網民的反對聲

除了熱衷於塔利班支持者，也有中國網民對塔利班持抱持反對意見，並對塔利班的承諾表示懷疑。有網民寫道：「說一套做一套，是不是真的還需要觀察」，「 說的比唱的都好聽」。

還有人聯想起了中國：「感覺走中國的道路」，「有點中國1949的趕腳」，「這番言論很熟悉！奇怪很熟悉！！！」，「似曾相識，歷歷在目」另外，也有網民暗示道，「誰在支持塔利班顛覆一個合法政權，世人皆知」。

另外，中國官媒《央視》曾發布一部60秒有關介紹塔利班的影片，遭網民質疑為何未提及塔利班的負面內容，像是恐怖主義等，一度在微博熱搜排行榜名列第五，引發批評，隨後《央視》將該影片下架。

（環球網丶路透社丶華盛頓郵報等）

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