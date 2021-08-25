快訊

阿富汗人不准離境：拜登為何不顧G7硬拚831總撤軍？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神學士警告阿富汗人不應離國 撤離行動陷入生死博奕

香港01 / 撰文： 房伊媚
俄羅斯衛星通訊社24日引述塔利班發言人指，塔利班已封鎖通往喀布爾機場的道路，只會容許外國公民通過。 路透社
俄羅斯衛星通訊社24日引述塔利班發言人指，塔利班已封鎖通往喀布爾機場的道路，只會容許外國公民通過。 路透社

美國正趕在8月31日限期前撤走在阿富汗的美國公民、美軍和其他合資格人士，但外界並不看好能夠在限期前完成，另一方面，武裝組織神學士（Taliban，另譯塔利班）8月24日對美方發出多項警告，包括必須在限期前撤走、停止帶走阿富汗技術人員等，外媒報道，塔利班也已經封鎖通往喀布爾機場的道路。如此種種，令人憂慮塔利班未來會否把行動「升級」。

俄羅斯衛星通訊社24日引述塔利班發言人指，塔利班已封鎖通往喀布爾機場的道路，只會容許外國公民通過。他們稱，阿富汗人不應前往機場或嘗試離國。

在8月24日的最新記者會上，塔利班向美國發出多項警告，包括要求美方不要鼓勵阿富汗人離開、停止撤走阿富汗技術人員，又表明不會同意美軍延後撤軍限期。美國有線新聞網絡（CNN）8月23日引述消息人士稱，仍有約1.3萬人在機場等待離境，當中大部份為阿富汗人。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，華府每天都透過政治和安全渠道與塔利班協調，而美國正逐日考慮是否延長撤軍期限。可是外界也擔心的是，美軍若延後撤離，會否令塔利班在未來把行動「升級」。

英國駐阿富汗大使布里斯托（Laurie Bristow）便警告，延長撤軍期限並不現實，可能會刺激到塔利班。

美軍撤離後，包括英軍在內的其他外國軍隊也無法繼續留在喀布爾機場協助公民撤離。

延伸閱讀：

烏克蘭：上周一架撤僑客機在阿富汗遭不明人士劫持偷走 飛往伊朗

拜登與約翰遜在G7會議前通電話 討論阿富汗局勢

文章授權轉載自《香港01》

塔利班 阿富汗 神學士

延伸閱讀

她列3種穩定工作問怎選？神人用4指標分析：選「它」薪資完勝高普考

影／河中飄浮死屍… 消防員趕赴現場發現真相無奈PO文

鸚鵡逃家2天 歸來滿口「地鐵廣播」暴露行蹤

紐約女一個月生活費不到6000元 衛生紙也不買曝超狂省錢法

相關新聞

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

知名通訊社路透的戰地記者希迪奎（Danish Siddiqui）上月在阿富汗採訪時，不幸被神學士（Taliban，或譯塔利班）俘虜，慘遭分屍輾壓而死，...

神學士掌權後恐迎黑暗時代 阿富汗經濟面臨「災難中的災難」

阿富汗面臨經濟與糧食危機，成為國際援助的孤兒！在多項國際援助宣布退出阿富汗後，美國與北約組織仍全力撤離當地的民眾，引起美國與北約國內民眾反彈，前美國總統候選人羅姆尼更無奈表示，美國正在透過犧牲阿富汗人...

搶救200貓狗撤離阿富汗首都 英防相同意安排包機

英國皇家海軍陸戰隊一位在阿富汗首都喀布爾經營動物收容所的退役士官近日極力奔走，希望帶著職員、職員的家屬與2百隻貓狗一同撤...

再斷神學士財源！世銀暫停資助阿富汗 尤憂婦女處境

英國BBC報導，繼國際貨幣基金（IMF）數天前暫停對阿富汗的金援後，世界銀行24日也宣布暫停資助阿富汗，稱因為憂心該國在...

神學士攻占喀布爾 中國商人選擇留下：我們不是冒險家

阿富汗武裝組織神學士(Taliban，又譯塔利班)迅速重掌政權震驚了全世界，媒體報導的多是神學士過去掌權時的暴行，以及近...

探親成生離死別？妻小受困阿富汗 費城男：綠卡也沒用

2019年帶著全家七口自阿富汗移民美國的穆罕默德‧薩迪德(Mohammad Sadeed)，這些天來日日瘋狂打電話，心急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。