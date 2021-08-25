神學士警告阿富汗人不應離國 撤離行動陷入生死博奕

美國正趕在8月31日限期前撤走在阿富汗的美國公民、美軍和其他合資格人士，但外界並不看好能夠在限期前完成，另一方面，武裝組織神學士（Taliban，另譯塔利班）8月24日對美方發出多項警告，包括必須在限期前撤走、停止帶走阿富汗技術人員等，外媒報道，塔利班也已經封鎖通往喀布爾機場的道路。如此種種，令人憂慮塔利班未來會否把行動「升級」。

俄羅斯衛星通訊社24日引述塔利班發言人指，塔利班已封鎖通往喀布爾機場的道路，只會容許外國公民通過。他們稱，阿富汗人不應前往機場或嘗試離國。

在8月24日的最新記者會上，塔利班向美國發出多項警告，包括要求美方不要鼓勵阿富汗人離開、停止撤走阿富汗技術人員，又表明不會同意美軍延後撤軍限期。美國有線新聞網絡（CNN）8月23日引述消息人士稱，仍有約1.3萬人在機場等待離境，當中大部份為阿富汗人。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，華府每天都透過政治和安全渠道與塔利班協調，而美國正逐日考慮是否延長撤軍期限。可是外界也擔心的是，美軍若延後撤離，會否令塔利班在未來把行動「升級」。

英國駐阿富汗大使布里斯托（Laurie Bristow）便警告，延長撤軍期限並不現實，可能會刺激到塔利班。

美軍撤離後，包括英軍在內的其他外國軍隊也無法繼續留在喀布爾機場協助公民撤離。

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文章授權轉載自《香港01》