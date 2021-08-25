美維持撤軍截止日 G7對塔利班誠信存疑

美國總統拜登24日表示，美國正按計劃在8月31日前完成從阿富汗撤離的工作，但他仍保留了一絲延長最後期限的機會，強調實現這一目標取決於塔利班是否願意持續配合。

同日，塔利班說，所有外國人員從阿富汗撤離的工作必須在8月31日前完成。拜登在白宮談話中表示，由於對武裝分子襲擊威脅的擔憂增加，美國正在嘗試盡快在8月31日前完成撤離阿富汗的行動。拜登說：「我們越早完成，就越好。每一天的行動都為我們的部隊帶來更多風險。」

他說，繼續與塔利班針對撤離行動的最後期限進行協調仍然至關重要，但他認為整個談判目前呈現一個「脆弱的局面」，而隨著時間不斷往前推，整個談判有可能出現嚴重崩潰的現象。

拜登說，他要求國防部和國務院制定應急計劃，以便在有必要的情況下延長疏散行動的最後期限。他表示，自8月14日以來，美軍已幫助70700人撤離，他的政府因處理阿富汗撤軍問題而受到批評。

拜登說，他的政府正在努力重建一個處理難民的系統，他說這個系統被美國前總統特朗普「故意破壞」。拜登重申：「我們必須共同努力，重新安置成千上萬有資格獲得難民地位的阿富汗人。美國將盡我們的責任。」

兩位不願透露姓名的美國官員告訴路透社，人們越來越擔心伊斯蘭國在機場進行自殺式炸彈攻擊，喀布爾機場已經被匆忙離開的阿富汗人和外國公民所淹沒，他們擔心塔利班的報復行為。

一位美國官員說，武裝分子是否會發動襲擊已不再是問題，目前的問題是這樣的攻擊何時會發生，所以當務之急是在襲擊發生之前讓想離開的人離開。塔利班則是持續告訴希望離開阿富汗的數千名阿富汗人，他們沒有什麼可擔心的，所以他們應該回家。塔利班發言人穆賈希德 (Zabihullah Mujahid) 在喀布爾的一次新聞發布會上說：「我們保證他們的安全。」

美國國防部則說，幾百名美軍已經按照先前的計劃離開了喀布爾，但這不會影響美國的疏散工作。塔利班發言人穆賈希德說，塔利班不同意延長疏散行動的最後期限，並呼籲美國不要鼓勵阿富汗人民離開他們的家園。他還敦促外國使館不要關閉或停止工作。

然而，白宮表示，美國預計讓一些有資格獲得特別簽證的阿富汗人能在未來幾天內前往喀布爾機場參與撤離行動。美國的一些民主黨議員認為，無論目標日期如何，疏散工作都必須完成。

曾在阿富汗指揮步兵的前海軍陸戰隊員奧金克洛斯（Jake Auchincloss）表示：「對我來說，疏散人員的任務比最後期限重要。」他在美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 丶國家情報局局長海因斯 （Avril Haines)丶國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin) 和參謀長聯席會議主席米利 (Mark Milley) 為眾議院議員舉行的機密簡報會後對記者說。

七國集團對阿富汗的承諾

七國集團（G7）的領導人24日也舉行了虛擬會議，討論如何完成阿富汗混亂的撤離行動，並在塔利班奪取政權後與他們打交道。七國集團領導人表示，他們將繼續致力於阿富汗，並支持聯合國在該地區協調即時的人道主義幫助，因為該地區面臨新的難民潮。

德國總理默克爾 (Angela Merkel) 說，會談沒有產生結束撤離任務的「新日期」，盡管各國元首仍就8月31日之後是否可以使用喀布爾的民用機場來疏散民眾進行了深入討論。

加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)說，各國領導人一致認為有必要向塔利班施壓，讓他們的國民能在8月31日之後離開。一位不願透露姓名的北約外交官告訴路透社：「每個外國部隊成員都在以戰爭的速度工作，以滿足疏散行動的最後期限。」

塔利班的領導人在上周佔領喀布爾後，試圖展現出更溫和的一面，他們已經開始就組建政府進行談判，並與包含前阿富汗總統卡爾扎伊 (Hamid Karzai) 在內的前阿富汗政府人員進行討論。

半島電視台援引一名塔利班消息人士的話說，塔利班任命曾被美軍關在關塔那摩(Guantanamo)拘留營的毛拉阿卜杜勒-卡尤姆-扎基爾 (Mullah Abdul Qayyum Zakir) 為代理國防部長。一些前阿富汗政府官員說他們已被命令返回工作崗位。

許多阿富汗人擔心該國回到塔利班在1996年至2001年執政時實施的嚴厲的伊斯蘭教法（sharia），特別是對婦女的壓制。塔利班發言人穆賈希德說，目前還沒有報復對象的名單，該組織正在努力制定一個程序，以便婦女能夠恢復工作。

聯合國人權高級專員巴切萊特 (Michelle Bachelet) 24日說，聯合國將密切關注阿富汗的情勢發展。她在日內瓦舉行的聯合國人權理事會緊急會議上說：「一條基本的紅線將是塔利班如何對待婦女和女孩。」

阿富汗人面臨飢餓的風險

拜登在評論七國集團會談時說：「我們同意，任何未來阿富汗政府的合法性都取決於它現在是否維護其國際義務，包括防止阿富汗成為恐怖主義的基地。我們同意，我們都不會相信塔利班的話，將以他們的行動來評斷他們。」

英國首相約翰遜 (Boris Johnson) 在會談後說，如果用於阿富汗的巨額資金要被解凍，那麼這個國家就不能成為恐怖主義的滋生地。世界糧食計劃署執行主任比斯利 (David Beasley) 說，各國在政治上需要迅速作出決定，因為沖突丶干旱和新冠疫情的綜合影響意味著1400萬阿富汗人可能很快面臨飢餓的情況。

同日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 說，俄羅斯有興趣作為中間人與中國丶美國和巴基斯坦一起解決這場危機。

(路透社丶美聯社)

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