聯合國人權理事會召開阿富汗問題特別會議 

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）在發言時指出，幾周來，她的辦公室收到了有關這一伊斯蘭主義激進組織在其控制地區所犯罪行的可信報告。

塔利班（或譯神學士）一周前佔領了喀布爾，並由此在阿富汗掌權。巴切萊特稱，根據相關報告，數周來，在塔利班所控制地區發生了任意處決平民、對婦女和女孩實施嚴苛限制、招募童兵、鎮壓和平抗議等現象。

巴切萊特要求塔利班尊重人權、促進社會凝聚力與和解。這位高級專員指出，如何對待女孩和婦女尤其重要，她們的權利應該得到尊重，其中包括女孩的受教育權利。

巴切萊特同時籲請其它國家，為阿富汗難民和移民建立安全通道，擴大庇護和重新安置計劃，並暫停驅逐阿富汗人。

中國：西方在阿富汗侵犯人權

在以譴責塔利班為標志的此次聯合國人權理事會特別會議上，中國代表強烈抨擊西方國家軍人。中國常駐日內瓦代表團陳旭大使發言，譴責美國等國家「打著民主、人權旗號對主權國家進行軍事干涉，將自身模式強加給歷史文化及國情截然不同的國家，嚴重損害有關國家主權和領土完整，也給這些國家人民帶來深重災難，教訓不可謂不深刻。事實再次證明，用強權和軍事手段解決問題沒有出路，只會給地區安全穩定和當地人民人權造成嚴重傷害。」他稱，「美國、英國、澳大利亞等國軍隊在阿富汗侵犯人權問題必須受到追究，本屆特別會議通過的決議應涵蓋這一問題。」

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