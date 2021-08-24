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西方屈服於神學士？英：不保證救出每個想逃的人
BBC報導，英國國防大臣華勒斯說，英國會讓盡可能多的人撤出阿富汗，但「不是每個人都走得了」。
華勒斯說：「我們的工作重心是讓盡可能多的人撤離，但這挑戰很大，也就是說，不是每個人都走得了。我們只能狠心讓某些人優先離開。」
華勒斯說：「如果可能，我們想在阿富汗待到8月底之後，不過，發言權最大的是美國和神學士（或譯塔利班）。」
華勒斯24日稍早告訴天空新聞，西方國家「不太可能」延長撤軍期限。
美國總統拜登22日說，考慮延長撤軍期限。英國政府官員23日透露，英國首相強生將在24日七大工業國視訊峰會上勸拜登延長撤軍期限。不過，神學士23日稍晚回應說，8月底就是紅線，否則後果自負。
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