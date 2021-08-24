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臨死還是做自己！被捕網紅當面嘲笑神學士 最終難逃一死
本名為穆罕默德（Nazar Mohammad）的阿富汗網紅，因在網上大開神學士玩笑7月底被捕。影片揭露穆罕默德當時被2名神學士押在汽車後座，即便他面臨生死交關時刻仍不改本色，繼續嘲弄神學士，最後不僅被搧巴掌還被射殺而亡。
神學士起先不承認這是他們所為，後來證實影片中坐在穆罕默德2側男子是神學士。神學士並表示後續將開庭審理這2名嫌疑人。
神學士稱穆罕默德曾任阿富汗國家警察，還曾殺害神學士成員，但他不該被立即處死，而應該經由神學士的法庭審判。
報導指出，穆罕默德以粗鄙的歌曲、笑話、肢體表演聞名該國，並常在內容中揶揄神學士，加上他是前阿富汗國家警察，使他成為復仇殺害的對象，而穆罕默德之死也加深當地民眾對神學士報復殺戮的擔憂。
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