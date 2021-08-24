快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臨死還是做自己！被捕網紅當面嘲笑神學士 最終難逃一死

聯合新聞網 / 綜合報導
網紅被2名神學士羈押在汽車後座。圖／取自independent
網紅被2名神學士羈押在汽車後座。圖／取自independent

本名為穆罕默德（Nazar Mohammad）的阿富汗網紅，因在網上大開神學士玩笑7月底被捕。影片揭露穆罕默德當時被2名神學士押在汽車後座，即便他面臨生死交關時刻仍不改本色，繼續嘲弄神學士，最後不僅被搧巴掌還被射殺而亡。

神學士起先不承認這是他們所為，後來證實影片中坐在穆罕默德2側男子是神學士。神學士並表示後續將開庭審理這2名嫌疑人。

神學士稱穆罕默德曾任阿富汗國家警察，還曾殺害神學士成員，但他不該被立即處死，而應該經由神學士的法庭審判。

報導指出，穆罕默德以粗鄙的歌曲、笑話、肢體表演聞名該國，並常在內容中揶揄神學士，加上他是前阿富汗國家警察，使他成為復仇殺害的對象，而穆罕默德之死也加深當地民眾對神學士報復殺戮的擔憂。

塔利班 阿富汗 神學士

延伸閱讀

為什麼美國撤軍阿富汗 其他西方國家也不留？

拜登考慮延後撤軍 神學士不甩

神學士拒絕西方國家延長撤軍期限 警告後果自負

「神學士就像納粹一樣」 阿富汗同性戀者擔憂滅絕命運

相關新聞

英國防大臣：美國不太可能延後阿富汗撤軍期限

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天在七大工業國集團（G7）召開領袖緊急會談前表示，美國政府不太可能延長撤軍...

聯合國人權理事會召開阿富汗問題特別會議 

聯合國人權事務高級專員巴切萊（Michelle Bachelet）在發言時指出，幾周來，她的辦公室收到了有關這一伊斯蘭主義激進組織在其控制地區所犯罪行的可信報告。

華郵：美中情局長密會神學士領袖 商討延後撤離

華盛頓郵報24日報導，美國總統拜登23日派遣國家情報頭子前往阿富汗，與塔利班（或譯神學士）領導人舉行秘密會談。若此事屬實，將是塔利班接...

脫離神學士陰影 阿富汗生命鬥士盼續在異鄉發光

塔利班（或譯神學士）上次執掌阿富汗期間，一枚火箭讓2歲的巴雅特失去一條腿。如今塔利班回歸掌權，身為國家輪椅籃球隊長的女權鬥士巴雅特幸運...

神學士統治下 阿富汗媒體命運難卜

塔利班（或譯神學士）接管阿富汗後，成千上萬的人逃離當地，其中包括數十名媒體記者。法新社報導，多數外媒記者都已在公司協助下撤離，至於跑不...

留下兩稚女逃往美國 阿富汗媽媽悲痛啜泣：我跟死了沒兩樣

30歲阿富汗女子席瑪（Shima）拿起手機，秀出6歲和10歲女兒的照片，說著說著，不禁悲從中來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。