奧地利總理庫爾茨拒絕再接受阿富汗難民

（德國之聲中文網）奧地利保守派總理庫爾茨反對接收更多逃離阿富汗的人。他在接受奧地利電視台Puls 24節目采訪時明確表示，在他任內，接收阿富汗難民對於奧地利來說不是一個選項。“我顯然反對現在自願接收更多的難民，這在我的任期內不會發生。”他還稱，這一群體 “特別難以融合”，“接受那些不能融合的人，對我們作為國家而言是個大問題。”

在2015至2016年的歐洲難民危機期間，人口不到900萬的奧地利接收了大量難民，人數超過其人口的1%。據聯合國難民署的數據，截至2020年，奧地利境內共有阿富汗難民4萬名，在歐洲僅次於德國的14.8萬名。

難民問題強硬立場助其當選

庫爾茨在難民和移民問題上一直持強硬立場。2017年，他領導的中右翼人民黨在選舉中獲勝。路透社指出，庫爾茲在競選期間呼籲在移民問題上采取強硬立場幫助他贏得了大選。

庫爾茨在Puls 24節目周日播出的采訪中說，在接收阿富汗難民問題上，奧地利已經做出了“大得超出比例”的貢獻。他重申了來自阿富汗的人們應該在鄰國得到幫助的建議，並特別提到，阿富汗鄰國土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦分別只接收了14名和13名阿富汗難民。他認為，歐盟應在這方面支持該地區的國家。

庫爾茨在采訪中還表示，很顯然，塔利班很殘酷，阿富汗的生活條件很糟糕，因此，他懇請國際社會盡一切努力，改善這個危機國家的局勢，但他說，奧地利也不得不承認，許多事在別人手中，“並非一切都在我們的能力範圍內”。

奧地利是中立國家，不是北約成員，只向阿富汗派出少量軍隊。北約網站數據顯示，奧地利向阿富汗派出16名軍人，旨在為阿富汗安全部隊提供培訓與咨詢幫助。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】