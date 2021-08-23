喀布爾機場失控！2歲女兒「活活被踩死」母崩潰：寧願死得有尊嚴

神學士（或譯塔利班）重掌阿富汗後，首都喀布爾機場爆發逃難潮，更使數千名阿富汗人湧進喀布爾機場，有些人爬上圍牆向美軍求情，還有些人將數月大的嬰兒傳到鐵絲網邊求援美軍，在混亂當中，一名曾替美國企業擔任翻譯的女子21日帶著全家到機場外，希望能搭上撤離的班機，沒想到她2歲大的女兒竟被撞倒在地，遭人群活活踩死。

據《紐約時報》報導，當時機場外已成失控狀態，時不時就會傳出「被人踩死」的事件， 據以色列媒體《瓦拉新聞》的外交記者拉維德（Barak Ravid）貼出一系列喀布爾機場的照片可見，機場內的人依序排隊上機，而機場外的人群卻擠得水洩不通，十分混亂。

More photos from inside and outside Kabul Airport. Source from an NGO who is trying to get people out claims photos were taken several hours ago pic.twitter.com/SIksHh8vC8 — Barak Ravid (@BarakRavid) August 21, 2021

其中便有一位曾任美國企業翻譯員的女子，在21日時帶著全家人到喀布爾機場，希望能搭上美軍撤離的飛機，但沒想到在人擠人狀況中，抱著2歲大女兒的她被撞倒在地，不但手機被踩壞，自己的頭部和身體被四周的人猛踢，讓她完全無法呼吸。

直到混亂過後，女子站起身環顧周圍時，看到女兒已倒在地上被人群活活踩死，讓她不禁傷心直言「我感到非常害怕和恐懼，因為我完全救不了她。」她也補充道，當神學士攻入喀布爾後，自己都告訴女兒，那些槍聲都是鞭炮聲，所以她聽到槍聲就會說鞭炮。「我寧願在家裡有尊嚴地死去。」女子也說明，遇到女兒被活生生踩死後，她們全家也不打算再回到機場。