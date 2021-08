喀布爾機場失控！2歲女兒「活活被踩死」母崩潰：寧願死得有尊嚴

神學士(或譯塔利班)重掌阿富汗後,首都喀布爾機場爆發逃難潮,更使數千名阿富汗人湧進喀布爾機場,有些人爬上圍牆向美軍求情,還有些人將數月大的嬰兒傳到鐵絲網邊求援美軍,在混亂當中,一名曾替美國企業擔任翻譯的女子21日帶著全家到機場外,希望能搭上撤離的班機,沒想到她2歲大的女兒竟被撞倒在地,遭人群活活踩死。

據《紐約時報》報導,當時機場外已成失控狀態,時不時就會傳出「被人踩死」的事件, 據以色列媒體《瓦拉新聞》的外交記者拉維德(Barak Ravid)貼出一系列喀布爾機場的照片可見,機場內的人依序排隊上機,而機場外的人群卻擠得水洩不通,十分混亂。

More photos from inside and outside Kabul Airport. Source from an NGO who is trying to get people out claims photos were taken several hours ago pic.twitter.com/SIksHh8vC8

其中便有一位曾任美國企業翻譯員的女子,在21日時帶著全家人到喀布爾機場,希望能搭上美軍撤離的飛機,但沒想到在人擠人狀況中,抱著2歲大女兒的她被撞倒在地,不但手機被踩壞,自己的頭部和身體被四周的人猛踢,讓她完全無法呼吸。

直到混亂過後,女子站起身環顧周圍時,看到女兒已倒在地上被人群活活踩死,讓她不禁傷心直言「我感到非常害怕和恐懼,因為我完全救不了她。」她也補充道,當神學士攻入喀布爾後,自己都告訴女兒,那些槍聲都是鞭炮聲,所以她聽到槍聲就會說鞭炮。「我寧願在家裡有尊嚴地死去。」女子也說明,遇到女兒被活生生踩死後,她們全家也不打算再回到機場。

Sky News reports on the “mayhem” at the Kabul airport: “They’re getting crushed...Medics rushing from the next casualty to the next and the next.”



“Is this a stabilized withdrawal from Afghanistan? It looks like death to me.” pic.twitter.com/vQwsbUP7fn