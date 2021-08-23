快訊

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

最後身影曝光...台南嬤帶孫收驚離奇車內亡 相驗死因結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「神學士就像納粹一樣」 阿富汗同性戀者擔憂滅絕命運

聯合新聞網 / 綜合報導
21歲的法茲（Najib Faizi）形容自己是阿富汗血統的第一位變裝皇后。圖／取自businessinsider
21歲的法茲（Najib Faizi）形容自己是阿富汗血統的第一位變裝皇后。圖／取自businessinsider

阿富汗36歲化名為塞義德（Sayed）的男性21日受訪表示：「一旦神學士知道我是同性戀者，他們就會不假思索殺了我。」塞義德指出不到一周的時間，阿富汗地下同性戀社群感到徹底恐慌。

21歲化名古拉姆的同性戀男性，在神學士取得政權後就不去大學上課，他說：「我們擔憂自己的存亡，不敢出門。」

「同性戀」多年來在阿富汗一直是非法的，但自2001年美國及其北約盟國駐守阿富汗後，同性戀者從沒遭受起訴。在伊斯蘭教法下，同性戀者會被判處死刑。澳洲政府曾發布一份報告指出，神學士曾以坦克及推土機推倒石牆壓死至少10名同性戀男子。

阿富汗美國大學（Kabul’s American University of Afghanistan）前教授薩達特（Nemat Sadat）是阿富汗第一位倡導LGBTQ（非異性戀社群的統稱）權利的公眾人物，他在2013年收到死亡威脅後逃往洛杉磯。

薩達特認為「神學士會像納粹一樣，淘汰及滅絕同性戀者」的說法並不誇張，他透露收到為數眾多阿富汗同性戀者的私訊：「他們給我護照跟個人資料，請我幫他們逃離阿富汗，說他們會死。」薩達特正設法為他們申請庇護離開該國。

21歲的法茲（Najib Faizi）說自己是阿富汗血統的第一位變裝皇后，他10歲時和姊姊一起離開阿富汗，到德國尋求庇護。他提到此時的自由並非理所當然，還說自己仍會收到阿富汗保守派的死亡威脅。他在過去一周裡不斷收到阿富汗人民絕望請求，希望有天能像他一樣自由地生活。法茲目前正積極尋求各種管道，籲請德國人幫助阿富汗LGBTQ社群。

塔利班 阿富汗 神學士 同性戀

延伸閱讀

不願屈服神學士 阿富汗民間反抗軍 奪回北部省3區

阿富汗學校緊急關閉 老師跟女學生告別「恐難再見」

擊斃賓拉登前美軍特種兵斥拜登：撤軍是美國史上最嚴重損失

回顧駐阿富汗歲月 英國士兵嘆：平白無故失去雙腿

相關新聞

喀布爾機場爆槍戰 已知1死3傷

美國福斯新聞網報導，德國軍方在推特表示，駐守在阿富汗首都喀布爾機場的阿富汗安全部隊23日清晨和「不明攻擊者」駁火，造成1...

轉性？神學士宣布特赦阿富汗流亡總統甘尼 允許他回國

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，神學士（或譯塔利班）宣布特赦阿富汗流亡總統甘尼及其副總統沙雷，稱他們可按自身意願...

8月底來不及！英相將促拜登延長撤軍期限

路透報導，英國首相強生將在24日七大工業國（G7）視訊峰會中要求美國總統拜登，將原定8月底從阿富汗撤軍的期限延長，以撤走...

喀布爾機場失控！2歲女兒「活活被踩死」母崩潰：寧願死得有尊嚴

神學士（或譯塔利班）重掌阿富汗後，首都喀布爾機場爆發逃難潮，更使數千名阿富汗人湧進喀布爾機場，有些人爬上圍牆向美軍求情，還有些人將數月大的嬰兒傳到鐵絲網邊求援美軍，在混亂當中，一名曾替美國企業擔任翻譯的女子21日帶著全家到機場外，希望能搭上撤離的班機，沒想到她2歲大的女兒竟被撞倒在地，遭人群活活踩死。

撤僑軍機俯衝降落躲IS飛彈 法運輸機射熱燄彈干擾

西方國家在阿富汗首都喀布爾(Kabul)國際機場執行撤離的軍用運輸機，唯恐遭到恐怖分子以飛彈攻擊，紛採俯衝降落，另有一架...

「讓聖戰團歡呼」前英相批拜登撤軍弱智

英國國家廣播公司(BBC)報導，英國前首相布萊爾(Tony Blair)21日在他創辦的非營利組織「布萊爾全球變革研究所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。