喀布爾機場危險 美、德籲勿自行前往

喀布爾機場周圍叛軍環繞，要逃難者勿自行去機場！美國與德國大使館近日提醒各自國民，除非收到政府通知，否則應避免自行前往喀布爾機場。由於上周美軍撤離時，阿富汗民眾群起擠入運輸機的狀況仍層出不窮，加上除了塔利班以外，機場周圍還有其他軍閥伺機而動，當地局勢仍一片混亂。

機場周圍軍閥環繞

根據《半島電視台》21日報導，美國與德國政府不約而同地提醒他們仍滯留在阿富汗的國民，非必要請勿自行前往喀布爾國際機場。塔利班雖於一周前佔領了喀布爾，但當地局勢仍非常混亂，許多阿富汗民眾仍聚集在機場，希望能夠搭上撤離的班機。

美國大使館發布聲明表示，基於喀布爾機場潛在的安全威脅，大使館建議美國公民不要前往機場，除非接獲美國政府代表的個別通知；德國大使館也發電郵給當地的德國人，警告他們塔利班的勢力逐漸進逼喀布爾機場。美國白宮官員還證實，除了塔利班，目前還有伊斯蘭國（ISIS）殘部混入其中，局勢非常複雜。

伊斯蘭國在2019年遭到伊拉克與庫德族剿滅後，許多殘部便轉往阿富汗或北非地區進行發展，雖然阿富汗的ISIS殘部的實力沒有以前ISIS強，但還是有能力在阿富汗都市進行大規模的恐怖攻擊，塔利班領袖雖然近日也與這些軍閥積極協商，但目前仍無結果，軍閥們還是各自為政。

塔利班反批美國

機場的狀況混亂，更讓瑞士政府將前往喀布爾撤僑的包機延期，瑞士外交部的官員擔心當地局勢急速惡化。不過面對外界的批評，塔利班官員受訪時反批，機場的混亂都是美國造成的。自從塔利班占領後，美國目前已經將1.7萬人撤離阿富汗，國防部對外宣稱可於31日美軍的撤軍期限前，將所有美國人撤離。

但《WION》提到，歐盟外交和安全政策高級代表巴瑞爾認為不可能，並批評美國不願意協助盟軍的阿富汗口譯或軍事相關人員撤離。雖然塔利班在攻佔喀布爾後，對外頻釋出善意，希望以更寬和的形象取得外界信任，但很快就傳出塔利班打壓異己，對女主播歧視等新聞，也讓外界對於阿富汗局勢更加擔憂。

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