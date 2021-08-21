喀布爾機場持續混亂 拜登：屬史上最難空中撤離行動

阿富汗首都喀布爾的國際機場繼續被大批民眾包圍。該機場是各國及阿富汗公民逃離的主要生命線。現場的一名目擊者告訴德新社，在全副武裝的機場外圍，槍聲幾乎不斷響起。自上周日塔利班（或譯神學士）宣布控制阿富汗以來，成千上萬的人從喀布爾機場被空運出阿富汗。喀布爾的國際機場是國際部隊控制的首都的唯一領域。

在機場入口周圍，已多次發生暴力衝突。美國軍方決定何時和如何開放以及關閉入口，時間無法預測。這位目擊者告訴德新社，北面入口處的擴音器廣播宣布，現在大門將關閉兩天。另一位目擊者介紹，機場外什麼人都有：演員、電視名人、年輕人、抱著新生兒的婦女或坐輪椅的殘疾人等等。

美國駐喀布爾大使館網站周六（8月21日）發布安全警報稱，由於喀布爾機場入口存在潛在的安全威脅，建議當地美國公民避免前往機場以及機場登機口，除非收到美國政府代表的相關指示。

美國總統拜登在周五的記者會上稱此次撤離是「史上最大規模、難度最高的空中撤離行動之一」。他還表示，自塔利班本月14日進逼喀布爾以來，在美方協助下已有1.3萬人撤離。

德國從喀布爾撤離近2000人

據北約方面周五統計，自上周日以來，外國總共撤離了約18000人。德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）周六向媒體介紹，德國軍方已經從喀布爾機場撤離了近2000人。兩架連夜派往喀布爾的輕型直升機也已準備好開始撤離。德國方面將與在喀布爾機場工作的盟友協調相關工作。德國部隊將軍埃伯佐恩（Eberhard Zorn）還指出，德國空軍將運來機場急需的嬰兒食品和衛生用品。

官方消息顯示，大約300名來自阿富汗的難民周六抵達位於德國萊法州的美國拉姆施泰因空軍基地，這是盟軍難民計劃的一部分。

聯合國秘密報告：塔利班搜捕西方「合作者」

許多在過去20年中與國際部隊合作或在人權等領域工作的阿富汗人為自己的性命擔憂，試圖逃離阿富汗。一份為聯合國準備的秘密報告指出，塔利班武裝分子正在各大城市加緊搜捕阿富汗前政府的安全官員以及曾經協助過美軍或北約軍隊的所謂「合作者」，引發塔利班可能對這些人展開打擊報復的恐懼。

這份日期標注為18日的報告是由挪威全球分析中心（Norwegian Center for Global Analyses）撰寫。報告還指出，那些曾在軍隊、警局和調查單位擔任過要職的人風險最大。挪威全球分析中心執行長內勒曼（Christian Nellemann）提醒：「我們預測曾與北約和美國部隊及其盟友共事的人，連帶他們的家人，都可能遭受酷刑和處決。」

根據德國之聲掌握的消息，連日來塔利班突襲了至少三名德國之聲記者在阿富汗的家，其中一名記者的一名家人遭塔利班成員殺害，另一名家人不幸受重傷。德國之聲聯合其他媒體，呼籲德國政府確保記者在阿富汗的安全。

美方：被遞給美軍的嬰兒已與父親團聚

此外，在近日的機場混亂中，一段顯示一名嬰兒被高舉托付給美國士兵的視頻在社交媒體上廣泛流傳。據法新社報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby ）周五向媒體介紹：「家長要求軍方照顧嬰兒，因為孩子病了。所以那名越牆拉接嬰兒的士兵把孩子送到機場內的一所醫院。孩子接受治療後已被送回到父親身邊。」柯比表示：「這是出於關懷嬰兒所做的同情之舉。」

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