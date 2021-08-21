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梅克爾訪俄羅斯 要求普亭向神學士施壓

德國之聲 / 德國之聲

德國總理梅克爾周五（8月20日）在與俄羅斯總統普亭會面時，要求他向塔利班（或譯神學士）施壓，讓為西方盟國工作的阿富汗人的安全撤離。

這可能是梅克爾以總理身份最後一次訪問莫斯科。她將在9月舉行的德國大選後退下來。目前恰逢全球衝突的激烈時刻：塔利班重新奪取阿富汗控制權，烏克蘭的緊張局勢加劇，俄羅斯持不同政見者正在服刑。

關於阿富汗變局

兩位領導人對塔利班攻佔喀布爾看法各異。梅克爾稱之為「痛苦的、戲劇性的和可怕的」情形。而莫斯科正尋求打開與塔利班的溝通渠道，似乎希望能培養出某種關係。

梅克爾呼籲俄羅斯與塔利班溝通，表示如果他們允許為西方盟國工作的阿富汗人安全撤離，有意願與該武裝組織在人道主義方面進行合作。

"最重要的是疏散那些為我們工作了20多年的人，梅克爾說，「這些阿富汗公民應該在德國得到立足之地。」

普亭呼籲國際社會避免阿富汗發生「崩潰」。他說：「塔利班運動幾乎控制了這個國家的全部領土。這就是現實。我們必須基於這個現實行動，防止阿富汗國家的崩潰。」

梅克爾也委婉地承認了這個現實。

梅克爾要求釋放納瓦尼

一年前，普亭最激烈的批評者納瓦尼（Alexei Navalny）被一種蘇聯時代使用的神經毒劑毒害。隨後，他被送往柏林接受治療。基本康復後，他返回俄羅斯，立即被捕入獄，表面理由是他違反了之前的保釋條款。

「我要求俄羅斯領導人釋放納瓦尼」。梅克爾說，「而且我已經明確表示，我們將持續呼籲。」她稱有關納瓦尼的情況「令人不安」。梅克爾還指出，歐洲人權法院認為對納瓦尼量刑不當。

普亭一直否認曾下令對納瓦尼投毒，並拒絕在公開場合說出這位政敵的名字。他把納瓦尼稱為「被告」，說他因為「刑事犯罪」而服刑。

「我要求尊重俄羅斯聯邦的司法裁決」，普亭說。

烏克蘭局勢陷入僵局

普亭要求梅克爾為和平解決烏克蘭東部的衝突而努力，強調在明斯克和平協議之外沒有其他選擇。

梅克爾將於周日與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)舉行會談。她說目前局勢陷入僵局，而還是有人不斷喪生。她表示，希望在未來幾周內能取得一些進展。

烏克蘭還反對修建從俄羅斯到德國的北溪2號天然氣管道，擔心這將影響其作為天然氣過境國的地位。

一個時代的結束

多年以來，儘管雙方在政治上分歧極大，但一直設法保持順暢的溝通。

兩人都能夠流利地講對方的語言，他們多年來的交流備受關注。

2007年，普亭在索契會晤梅克爾時，帶著一只體型龐大的黑色拉布拉多犬「康妮」。曾經被狗咬過的梅克爾，明顯感到不安。

梅克爾稍後接受《南德意志報》記者採訪時說：「我想，雖然這位俄羅斯總統很清楚我並不那麼渴望會晤他的愛犬，但他還是把它帶來了。但事情就是這樣。你可以看到我如何努力勇敢面對：我看著普亭的方向，而不是他的狗。」

2006年，普亭還曾送給梅克爾一只黑白相間的毛絨玩具狗作為禮物。

2017年，在漢堡召開的G20峰會上，梅克爾在交談中對普亭「翻白眼」。在兩國未來的交往中，這一刻也將被永遠地銘記。

(法新社、德新社、路透社)

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