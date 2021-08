阿富汗監獄淪陷！英囚犯「僅穿拖鞋」狂逃喊：一路上都是血

阿富汗激進組織神學士(或譯塔利班)日前拿下阿富汗首都喀布爾(Kabul),並宣稱和平轉交政權後,即從「阿富汗最大監獄」Pul-e-Charki釋放數千名囚犯,也因此有一名被關進此監獄的英國退役士兵,因日前監獄外爆發槍戰,警衛將大門打開,他才穿著夾腳拖跟背心,越過滿是血跡的道路,最後在英軍的協助下順利搭機返國。

據《太陽報》報導,56歲的卡麥隆(Ian Cameron)曾在英國皇家憲兵隊服役24年,卻在今年3月因在阿富汗境內賣酒,被當局判處5年有期徒刑,關押在喀布爾機場北邊卡薩巴(Qasaba)地區的監獄內。結果神學士15日進攻喀布爾時,直接在監獄外爆發槍戰。

「每個拿槍的人都高喊著『真主至大』當我們試圖想要跑出去時,子彈就瘋狂地打在旁邊的牆壁上。」卡麥隆表示,自己在警衛的協助下,躲進一個安全屋內,在門外持續一個多小時的槍戰後,警衛將門打開,將近1000名囚犯就開始往外跑,當時只穿著夾腳拖和背心的卡麥隆也跟著往外逃。

「一路上都是血,我從沒見過這麼多血。」卡麥隆描述當下的經過,其他的囚犯用圍巾及口罩將他團團圍住,讓他的西方臉孔不要太顯眼。直到出了監獄後,卡麥隆找到自己在阿富汗當地的朋友,請求他們協助自己尋找英國軍隊,但因為狀況十分混亂,最後花了近兩個小時的時間才抵達機場。

抵達機場外圍後,卡麥隆仍被機場外的阿富汗士兵拒絕進入,只好先到機場東南邊的巴倫飯店(Baron Hotel)安全區避難,還好飯店現場的三名英國士兵認出他來,但又因卡麥隆身上沒有攜帶證件,所以必須在當地的一間飯店內隔離10天。對於逃難當下的情況,卡麥隆也直呼「當我到達飯店時,我坐下來嘆了一口氣,然後就去浴缸放水,這是我六個月來第一次洗澡。」

