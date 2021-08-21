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阿富汗監獄淪陷！英囚犯「僅穿拖鞋」狂逃喊：一路上都是血

聯合新聞網 / 綜合報導
美國撤軍，讓阿富汗政權迅速倒台，塔利班重新成為喀布爾的主人。圖為喀布爾機場美軍舉槍喝斥阿富汗民眾湧入機場。法新社
美國撤軍，讓阿富汗政權迅速倒台，塔利班重新成為喀布爾的主人。圖為喀布爾機場美軍舉槍喝斥阿富汗民眾湧入機場。法新社

阿富汗激進組織神學士（或譯塔利班）日前拿下阿富汗首都喀布爾（Kabul），並宣稱和平轉交政權後，即從「阿富汗最大監獄」Pul-e-Charki釋放數千名囚犯，也因此有一名被關進此監獄的英國退役士兵，因日前監獄外爆發槍戰，警衛將大門打開，他才穿著夾腳拖跟背心，越過滿是血跡的道路，最後在英軍的協助下順利搭機返國。

據《太陽報》報導，56歲的卡麥隆（Ian Cameron）曾在英國皇家憲兵隊服役24年，卻在今年3月因在阿富汗境內賣酒，被當局判處5年有期徒刑，關押在喀布爾機場北邊卡薩巴（Qasaba）地區的監獄內。結果神學士15日進攻喀布爾時，直接在監獄外爆發槍戰。

「每個拿槍的人都高喊著『真主至大』當我們試圖想要跑出去時，子彈就瘋狂地打在旁邊的牆壁上。」卡麥隆表示，自己在警衛的協助下，躲進一個安全屋內，在門外持續一個多小時的槍戰後，警衛將門打開，將近1000名囚犯就開始往外跑，當時只穿著夾腳拖和背心的卡麥隆也跟著往外逃。

「一路上都是血，我從沒見過這麼多血。」卡麥隆描述當下的經過，其他的囚犯用圍巾及口罩將他團團圍住，讓他的西方臉孔不要太顯眼。直到出了監獄後，卡麥隆找到自己在阿富汗當地的朋友，請求他們協助自己尋找英國軍隊，但因為狀況十分混亂，最後花了近兩個小時的時間才抵達機場。

抵達機場外圍後，卡麥隆仍被機場外的阿富汗士兵拒絕進入，只好先到機場東南邊的巴倫飯店（Baron Hotel）安全區避難，還好飯店現場的三名英國士兵認出他來，但又因卡麥隆身上沒有攜帶證件，所以必須在當地的一間飯店內隔離10天。對於逃難當下的情況，卡麥隆也直呼「當我到達飯店時，我坐下來嘆了一口氣，然後就去浴缸放水，這是我六個月來第一次洗澡。」

塔利班 阿富汗 神學士 監獄

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