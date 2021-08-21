北京同神學士頻繁互動 鄰國們提高警覺

（德國之聲中文網）塔利班（Taliban，或譯神學士）接管阿富汗政權後，日本和韓國已經關閉了駐喀布爾大使館，並撤走了外交人員和發展援助人員。過去二十年間，日韓兩國對阿富汗的基礎設施建設提供了大量的援助。

2001年至今，日本為阿富汗重建提供了68億美元。按照原計劃，2021至2024年間，日本還將向阿富汗提供七億兩千萬美元，不過，鑑於當前的局勢發展，這筆款項很有可能會被凍結。

韓國方面僅在2018年就向阿富汗受威脅的婦女兒童提供了220萬美元專項資金。這筆專款大部分是韓國基督教會募集而來的。

日韓兩國目前正在密切關注中國政府和塔利班政權的互動。因為日韓兩國暫停在阿發展援助項目的同時，外界認為北京的態度是實際上已經承認了塔利班對阿富汗正權的接管。

北京和塔利班加強互動

一名中國政府代表表示，塔利班將在阿富汗打造有利於長久和平的政治架構，北京"會保持同塔利班的溝通和接觸，並願意在阿富汗和平與重建進程中扮演建設性角色。"

問題的關鍵在於，北京提供財政支持的目的是否是為了進一步擴大在阿富汗的地緣政治影響力。為了尋求連接印度洋的通道，中國已經同巴基斯坦建立起了密切的關系。而阿富汗也有可能成為中國在中亞的重要盟友。

中阿兩國擁有76公裡長的共同邊界。專家們懷疑，中國會努力去填補國際社會暫停阿富汗重建所產生的真空。

東京天普大學政治學教授村上博美對德國之聲表示："第一時間承認塔利班政府，對中國來說將是一個大膽的步驟，因為這對國際社會而言是一個挑戰。"她表示，過去幾年當中，北京通過其援助項目，在亞太地區擴展了政治軍事影響力。"這一運作模式，很有可能也會被用在阿富汗。"

不同於北京的是，日韓兩國因長期對塔利班持批評態度，因而並不受喀布爾新政權的歡迎。今年五月，日本外相曾嚴厲譴責塔利班對喀布爾一所學校的恐怖襲擊，這場襲擊造成多名女童喪生。

村上博美說："東京會靜觀事態發展，觀察其他國家如何同塔利班政權打交道。" 她表示，日本不同於中國，日本的發展援助計劃不會同戰略目標掛鉤。

她表示，日本撤出大使館和救援組織後，大量農業和基建領域的援助項目將很難繼續進行。

東京國際基督教大學的國際關系教授納吉（ Stephen Nagy）也表示:"如果塔利班剝奪婦女和女童接受教育的權利，限制她們的自由，那麼日本和韓國就會停止對該國的援助，將資金投往其他國家。"

八月初，韓國外交部就曾對此做過明確表態。赫拉特聯合國駐地遭遇襲擊後，韓國外交部發表聲明稱，"應從戰爭罪行角度，對赫拉特及其他暴力事件展開調查。"

這份聲明中寫道："在踐踏人權的問題上，塔利班必須停止撒謊。塔利班必須接受國際法准則，並將其內部踐踏人權的當事人繩之以法。"

在阿富汗從事發展援助工作是非常危險的事情。2019年，"日本和平醫療團"負責人中村哲在賈拉拉巴德附近遭槍殺。他生前為阿富汗民眾完成了一系列水渠灌溉工程。一般認為，塔利班是殺害中村哲的幕後元凶。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】