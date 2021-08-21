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軍人變奶爸！美國大兵擁阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

聯合新聞網 / 綜合報導
大兵將嬰兒抱在懷裡安撫、面露慈笑。 圖／U.S. Marine Corps
大兵將嬰兒抱在懷裡安撫、面露慈笑。 圖／U.S. Marine Corps

神學士（或譯塔利班）重掌阿富汗後，首都喀布爾機場爆發逃難潮，更使數千名阿富汗人湧進喀布爾機場，有些人爬上圍牆向美軍求情，還有些人將數月大的嬰兒傳到鐵絲網邊求援美軍，希望能讓孩子搭上逃出國的班機。日前，美國海軍陸戰隊就在臉書po出一張大兵將嬰兒抱在懷裡安撫、面露慈笑的照片，引起許多網友熱議。

據本站先前報導《揪心一幕曝光！數千人困喀布爾機場 傳民眾將嬰兒託付給美軍》中指出，在19日時，阿富汗民眾聚集在首都喀布爾機場附近圍牆，部分民眾希望能搭機逃離，更有父母甚至將數月大的嬰兒傳給圍牆另一側的美軍，希望他們能帶孩子逃離。

美國海軍陸戰隊（U.S. Marine Corps）就在臉書po出一張照片，照片中的美國士兵蹲在牆邊，手中正抱著一名還在襁褓中的嬰兒，面露微笑。而另一組照片則是陸戰隊士兵在喀布爾機場內，協助遞送飲用水給孩子們。

陸戰隊士兵在喀布爾機場內，協助遞送飲用水給孩子們。 圖／U.S. Marine Corps U.S. Marine Corps
陸戰隊士兵在喀布爾機場內，協助遞送飲用水給孩子們。 圖／U.S. Marine Corps U.S. Marine Corps

另外，英國媒體《天空新聞》也拍到英國軍隊在機場外，將一名躺在小床內的嬰兒抱回基地內，一旁還有其他人在協助嬰兒的家人撤離到機場內。

此系列照片一出，便引起許多網友紛紛留言表示，「士兵看著孩子的表情是如此溫暖」、「這幾張照片真的讓我熱淚盈眶」、「希望這裡的每一個人都能平安回家」、「我真的替這些士兵感到驕傲」。

塔利班 阿富汗 神學士

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