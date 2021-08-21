重返黑暗下的歷史倒帶...來看看阿富汗1970年代的女性風采

阿富汗一整個國家的女性處境，在塔利班取得全面掌控後，重回黑暗時代，身為女性，我們在地球這端，無法不同情共感。

「我為阿富汗姊妹們感到恐懼。阿富汗女性將再次經歷我曾經歷的，想到自己將不被允許踏入教室、閱讀書籍，而感到絕望。」——馬拉拉

「他們（塔利班）總是找機會鞭打、傷害、貶抑你，並樂在其中，即使他們並不知道為什麼。」——阿富汗女性 Shukriya Barakzai

2021年8月15日，歷經阿富汗總統逃亡、政府軍未戰先降，首都喀布爾在上週日無血開城，塔利班「神學士」政權全面取得對阿富汗的控制。20年，美國投資上兆在阿富汗的血汗成果，在911二十年忌日之前，幾乎化為烏有。

圖為美國空軍C-17運輸機裝載主管為阿富汗難民準備貨艙預備撤離情形。美聯社資料照

16日美軍加速撤離，喀布爾國際機場出現空前的絕望景象——成百上千民眾，有的攀在滑翔中的飛機登機門外，或在起飛跑道上追逐飛機，有人高喊「如果我們離不開，你們也別想走」，美軍一度對空鳴槍，才終於清空起飛跑道。

鏡頭之外，阿富汗女性的擔憂恐懼更甚。

圖為8月19日，在喀布爾機場等待下一班機撤離阿富汗的女性。美聯社資料照

「對世界來說，這只是一個城市的崩毀。但對我來說遠不只如此。你知道，一座崩毀的城，意味著成千上萬的靈魂坍塌，數以百萬的夢想墜落，我們的歷史，我們的文化，我們的藝術、我們的生活，所有美麗的那些，悉數塌陷⋯⋯」—— R，居住在阿富汗首都喀布爾的33歲女性。

塔利班治下，阿富汗女性的黑暗紀元

神學士掌權的1996到2001年，是阿富汗女性的黑暗時代，10歲以上的女性無受教權、婦女須著罩袍「布卡」完全蒙面、不能工作、非必要不能出家戶，如需外出，須男性家人監護陪同，國際人權組織曾多次將阿富汗列為「世界上女性最難生活的地方」之一。

美國入侵阿富汗20年，非正義之舉，卻也是這20年中，主要城市的女性處境大幅提升：女性可以受教、可以就業，可獲得與男性幾乎相等的權利，甚至可代表民意從政。2012 年，阿富汗國會中的女性比例達到 27.6%。2018年，時年24歲的加法里（Zarifa Ghafari）獲選為阿富汗史上第一位女性市長。

My dear homeland,

I know you are suffering and in pain 😢

I know it is hard for you because strangers burn you and seek your destruction 😢

But your real children who are looking to build you are very hard but with full courage trying to pull you out of these bad days 😍 pic.twitter.com/paQh0Nry4f — Zarifa Ghafari (@Zarifa_Ghafari) August 14, 2021

「在美國入侵阿富汗之前，我們什麼都沒有⋯⋯過去二十年間，一切重新被創造，女性幾乎有望重獲一切。」——世界最大的阿富汗女權 NGO「Women for Afghan Women」共同創辦人Manizha Naderi

然而，加法里市長上任後，仍三度遇神學士暗殺未遂，父親在去年因此被槍殺。

神學士雖在8月15日承諾保障女性和反對派人士的生命、預計「赦免」曾為阿富汗政府工作者。但據報導，今年7月神學士掌控阿富汗部分城鎮，即已開始處決，禁止女性工作，職務由男性親屬替代，執行律法，關閉女子學校，女性穿布卡蒙面蒙身才能出門，宛如《使女的故事》翻版。

一百年前，阿富汗曾是世界上性別相對進步的國家

圖為1970年代的阿富汗女性。圖擷自 historyphotographed

對阿富汗女性而言，歷史並非線性前進，而是重蹈覆徹的迴旋悲歌。在塔利班之前，阿富汗女性曾高度西化，能自由著裝，也能平等地接受高等教育，時間甚至早至一百年前。

1919 年，阿富汗「抗英戰爭」成功，正式主權獨立，當時國家領導者同時禁止新娘買賣、童婚、多妻、納妾，鼓勵女性受教，廢除性別隔離制度。雖遭反動勢力攻擊，但後續繼任者放慢速度，謹慎穩定推進性平進程。1964 年，阿富汗立憲保證女性權利，包括更全面的參政權，不只投票，亦可參選，此外，醫界、科學界、教育界、政要官員都不乏女性身影。

圖為1970年代的阿富汗女性。圖擷自 historyphotographed

1978年共產黨掌控阿富汗，卻也在社會主義意識形態下，將女性權益受惠範圍，從原先的都會菁英，推展至普羅大眾。然而1996至2001年間，塔利班控制阿富汗後，女性除了提供家事與生產之外，幾乎無其他價值，禁止受教、禁止工作、禁止獨自出入公共場所，處境直接墮入最黑暗時代。

2001年後，美國扶植阿富汗民選政府，在女性權益發展上有進展，但仍遠遠不夠。阿富汗半數以上人口分佈在都市之外的鄉村，村落女性仍多數沒有受教育、過著布卡蒙面的生活。二十年發展速度仍然太慢，社會信任無法積累，從總統到軍隊領導者，個人利益為唯一優先，軍隊士氣低落，第一線士兵曾受訪時提到，戰場冒死歸來，食物只有馬鈴薯。

阿富汗半數以上人口分佈在都市之外的鄉村，村落女性仍多數沒有受教育、過著布卡蒙面的生活。圖為8月10日在喀布爾北部，一名用布卡蒙面的婦女正在量血壓情形。美聯社資料照

社會信任低、城鄉差距、政府與軍隊腐敗，為神學士的再次崛起提供沃土，美國撤軍對神學士來說是個必須掌握的契機，神學士從農村包圍城市，僅是加厚對首都的包圍，即讓總統出逃、無血開城。中國外交部長在上月接見塔利班實質領導人，已間接肯認神學士的外交代表性。

阿富汗的現狀令人心痛，我們也心碎看見一個國家在逐步推動性別平等的長時間努力，能如何迅速崩毀。我們不願以恐懼結束這篇內容，在心碎中相信還有國際社群伸援／聲援的空間。

今年四月，負責與塔利班和平談判的一位阿富汗政府要員Fatima Gailani 受紐約時報訪問時表示，她選擇相信能有所不同，「阿富汗女性已與今非昔比，已是力量」，在恐懼與絕望的擺盪之間，國際社群要能找到方法，再做些什麼。

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