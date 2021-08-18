阿富汗學校緊急關閉 老師跟女學生告別「恐難再見」

駐英團體「阿富汗保守派之友」（Conservative Friends of Afghanistan）執行理事娜希米（Shabnam Nasimi）16日在社群平台分享神學士重新控制阿富汗後，師生離別場景的照片。

娜希米提到照片中這所學校因安全問題而關閉，但學生們早就出現在校門口。老師和之後不能再上學的女學生道別，稱一切感覺「麻木無助」。

網友gokhan balcı認為美國應對阿富汗面臨的所有混亂負責：「很遺憾看到這些小女孩失去受教育的機會。我們會有更安全的世界嗎？」網友@LPrivileged則提到：「我想知道神學士如何保持控制權，因為原本所有孩子都能接受教育後，現在卻不能了。我覺得這是一個定時炸彈。」

關注阿富汗教育的慈善機構LEARN創始人杜蘭妮（Pashtana Durrani）表示：「我家族裡的女性成員為發生的一切而哭泣。男性佔領街道，慶祝他們的勝利，但與此同時，我們失去了我們的身份。」

杜蘭妮說之前看到一個影片裡有名女士告訴每個人都回去工作、上課。她質疑：「你怎能保證這些上學的女孩在學校能安全？塔利班會不會進來打她們巴掌？」

神學士發言人穆查和（Zabihullah Mujahid）5月時指出他們將確保「婦女能夠在和平和受保護的環境中貢獻國家」並立法。但杜蘭妮耳聞有一個工作場所的女性員工已被神學士勒令離開，並要一名男性親屬代替她們工作。