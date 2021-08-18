擊斃賓拉登前美軍特種兵斥拜登：撤軍是美國史上最嚴重損失

曾擊斃賓拉登的前美軍海豹突擊隊員歐尼爾（Robert O'Neill）17日針對美國從阿富汗撤軍一事，在社交平台直接點名美國總統拜登怒斥他是一場「災難」，還敦促美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Alexander Milley）等高官辭職。

歐尼爾表示：「這是美國歷史上最嚴重的損失。我們最受歡迎的總統已經消失。」歐尼爾還將炮火對準麥利說：「阿富汗人從撤退美軍的飛機上墜落身亡。你辭職了嗎？」

歐尼爾呼籲政府高官下台：「美國國務卿布林肯（Blinken）跟國防部長奧斯汀（Austin）現在就遞辭呈。麥利去廚房削馬鈴薯皮一個月後辭職。」另一名前海豹突擊隊員奧爾登（Derrick Van Orden）也提到：「這些人主要職責是向美國總統提供外交和軍事事務建議，但他們顯然沒有做到這一點。美國國家安全架構現在顯然被打破了。」

拜登因決定在911事件20週年之前從阿富汗撤軍受到嚴厲批評，他曾說就算美軍在阿富汗再駐守20年，事情也不會改變。