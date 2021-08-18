神學士發表首次談話 承諾致力和平與尊重婦女權利

塔利班17日在阿富汗政府垮台後首次向媒體發表談話，試圖將自己描繪得更加溫和。塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)在談話中向阿富汗人承諾實行大赦，說不會進行任何報復，即便是那些與西方軍隊合作的人。他說：「我們向你們保證，沒有人會去盤問為何那些人幫助西方軍隊。」

他也說塔利班希望與其他國家建立和平關系，並將在伊斯蘭法的框架內尊重婦女的權利。穆賈希德表示：「我們不想要任何內部或外部敵人。」

穆賈希德還發誓要尊重婦女的權利，允許他們工作和接受教育，並說婦女將在伊斯蘭教允許的框架內，在社會中扮演活躍的角色。他說：「我們致力於讓婦女按照伊斯蘭教的原則工作。」

塔利班的另一位發言人沙欣（Suhail Shaheen）說，他們不會像上次統治阿富汗時那樣，強制婦女穿覆蓋整個頭部與身體的全罩袍。他告訴英國的天空新聞：「罩袍不是女性唯一能穿的頭巾。我們會有不同類型的頭巾，不限於罩袍。」

此外，他說婦女可以接受小學到高等教育，可能包含大學層級的教育。沙欣說：「我們已經在國際會議丶莫斯科會議和在多哈舉行的會議上宣布了這項政策。」

穆賈希德還說，塔利班希望私營媒體「保持獨立」，但強調記者「不應違背國家價值觀」。

美英元首討論阿富汗議題

同日，美國總統拜登與英國首相約翰遜針對阿富汗局勢進行了談話，這是自塔利班控制阿富汗以來，拜登首次與與另一位世界領導人討論阿富汗議題。白宮表示，拜登和約翰遜「贊揚了他們的軍事和文職人員的勇敢和專業精神」，也表示兩國都正在努力將公民和盟友從該國撤離。

白宮表示，兩位領導人同意，在塔利班掌權的情況下，需要與盟國就阿富汗的未來援助和支持進行密切協調。約翰遜目前擔任七國集團的主席，白宮說約翰遜下周將召開該集團的虛擬會議，討論阿富汗的發展方向。

歐盟：願在保障人權的前提下與塔利班合作

此外，歐盟成員國外交部長周二針對阿富汗議題召開緊急會議，歐盟的外交政策負責人博雷爾 (Josep Borrell) 在會後發表聲明表示，在塔利班重新掌權後，歐盟只有在塔利班尊重基本權利並防止「恐怖組織」利用阿富汗領土的情況下，才會與該組織所領導的政府合作。

他說，為了解決阿富汗日益惡化的人道局勢，歐盟將繼續向阿富汗人民提供援助。他在公開聲明中說：「歐盟與任何未來的阿富汗政府合作的條件是：和平和包容的解決方案，尊重所有阿富汗人的基本權利，包括婦女丶青年和少數民族，以及尊重阿富汗的國際義務，致力於打擊腐敗和防止恐怖組織利用阿富汗的領土。」

博雷爾呼籲各方允許向有需要的阿富汗婦女丶男子和兒童，和阿富汗境內大量流離失所的人提供安全和人道援助。他說：「歐盟呼籲塔利班在任何情況下都要尊重他們在國際法下的義務。歐盟還將支持阿富汗的鄰國去應對該國情勢可能帶來的負面效應，包含越來越多的難民外流的狀況。」

博雷爾表示，歐盟的首要任務是將歐盟工作人員和阿富汗的協助人員從喀布爾撤離。他說：「我們必須與喀布爾當局取得聯系......塔利班已經贏得了戰爭，所以我們將不得不與他們對話。」

(路透社、美聯社)

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