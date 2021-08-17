他們稱自己為「塔利班」（Taliban)--這在普什圖語中是學生的意思。不過，這個伊斯蘭激進主義運動的名字很難讓人聯想到埋頭鑽研經書的學生，而是更多地會想起恐怖和破壞。

周日，塔利班完成了接管阿富汗政權的行動，他們佔領了首都喀布爾的總統府，數以萬計的平民湧入喀布爾機場，為了盡快逃離這個再度被塔利班統治的國度，有些人甚至不惜冒著生命危險，攀爬正在起飛的美國軍機。

那麼，塔利班究竟有什麼來頭，為什麼能夠引發如此廣泛的恐慌呢？首先聲明一下，本文中提到的塔利班，僅指阿富汗境內的塔利班，並不代表巴基斯坦境內的塔利班。

塔利班的組織架構

塔利班是一個內部分工嚴密、等級森嚴的伊斯蘭激進派組織。2016年以來，希巴圖拉·阿洪扎達（Mawlawi Hibatullah Akhundzada）一直是該組織的最高領導人。宗教學者出身的阿洪扎達是塔利班內部所有政治、軍事以及宗教事務的最高權威，其三名副手及一眾部長官員則分管軍事、情報和經濟等不同領域。

「拉赫巴裡舒拉」（ Rahbari Shura）亦被稱為「奎達舒拉」（ Quetta Shura）是一個由26名成員組成的塔利班最高議事機構。

總部設在多哈的塔利班政治部門是塔利班對外聯絡的代表，負責人是塔利班的聯合創始人阿卜杜勒·加尼·巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）。同美國開展的和平談判就是由塔利班的這一政治機構負責的，塔利班的首席談判代表則是哈吉姆( Mullah Abdul Hakim)。

塔利班的資金來源

通過走私鴉片和海洛因，塔利班開辟取之不盡用之不竭的財源。據聯合國的一項估算，僅在2018年至2019年，塔利班就通過非法毒品貿易賺了四億多美元。而按照美國官員的說法，四億美金相當於塔利班總收入的60%。阿富汗研究中心經濟問題專家蘇菲扎達（Hanif Sufizada）提供的一份列表顯示，除了毒品交易，塔利班其他的經濟收入還包括采礦、稅收以及捐助。還有一些國家會直接向塔利班提供資金。

德國國際和安全事務基金會的施泰因貝格（ Guido Steinberg）表示，塔利班主要有兩個盟友，「一個盟友有些出人意料，那就是伊朗，伊朗革命衛隊近年來一直在支持塔利班抗擊美國人。另一個重要盟友就是巴基斯坦。」

塔利班的歷史

蘇聯軍隊撤出阿富汗後，阿富汗境內爆發了血腥的內戰，塔利班就在這場內戰中應運而生。雖然塔利班直到1994年才正式成立，但它的很多武裝人員都有過同蘇聯佔領軍戰鬥的經歷，美國中央情報局當時也曾為這些反蘇武裝暗中提供支持。「塔利班」這一名號也同當時許多武裝人員都曾在巴基斯坦和阿富汗宗教學校讀過書有關。一般認為，這類宗教學校宣揚一種極端化的遜尼派伊斯蘭主義。

伊斯蘭神職人員穆哈默德·奧馬爾（Mullah Mohammed Omar）則是阿富汗塔利班的創始人。他對蘇軍撤走之後，阿富汗沒有實行伊斯蘭法感到非常失望。他召集了五十名學生，誓言要將阿富汗境內的軍閥和匪徒趕走，在這個飽受戰火蹂躪的國家恢復秩序、和平和安全。在巴基斯坦的支持下，該組織迅速發展壯大，並接管了越來越多的阿富汗省份和城鎮。因為塔利班所到之處鏟除腐敗，恢復商業安全，因此受到普遍歡迎。

1996年，塔利班佔領了首都喀布爾。截至1998年，塔利班已經控制了阿富汗大約90%的領土。

塔利班的意識形態：伊斯蘭的沙裡亞法規

不過，清除腐敗，促進商業，並不是塔利班統治的全部。這一激進派伊斯蘭組織的意識形態是以沙裡亞法為基准的。掌握政權之後，塔利班就要求人們嚴格遵守沙裡亞教規，人權和女性權利受到嚴重打壓。

從十歲開始，女孩子就不准再去上學。女性必須穿戴罩袍，她們被禁止駕車，否則將面臨極刑，沒有丈夫或兄長陪同，女性不得單獨前往公共場所。電視、音樂和電影院等文娛活動被全面禁止，殺人或通奸都會被公開處死，小偷則會被砍掉手臂以示懲戒。

美國的阿富汗問題研究者柏林（ Jessica Berlin）認為，同二十多年前相比，今天的塔利班並沒有實質性改變。她對德國之聲表示：「從坎大哈和過去幾周被佔領的其他地區傳來的消息看，情況並不樂觀。我們沒有特別的理由去相信塔利班已經變得更加人道了。」

第一次塔利班統治的終結

由於嚴重踐踏人權，塔利班統治下的阿富汗一度陷入國際孤立，但國際社會並未出面干預。2001年9月11日的恐怖襲擊改變了一切。本拉登及其基地組織對美國發起的恐怖襲擊造成近三千無辜民眾死於非命。

由於塔利班政權拒絕交出藏匿境內的本拉登，美國對阿富汗發動襲擊，並最終導致了塔利班政權的垮台。

塔利班卷土重來

2018年，美國拋開阿富汗政府同塔利班開始了單方面的和平談判。2020年9月才開始的阿富汗政府同塔利班的和談則很快陷入僵局。

今年4月，美國總統拜登宣布美軍及北約軍隊將於9月11日前撤出阿富汗時，很多人擔心，快速撤軍將會使阿富汗陷入混亂，民選政府將無法維持。今天看來，這一切擔憂都被不幸言中了。

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