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塔利班遭Facebook禁用 阿富汗變天為美國科技公司帶來新挑戰

香港01 / 洪怡霖
《華盛頓郵報》16日報道，儘管Facebook公司禁止這樣做，但塔利班成員繼續使用Fb旗下社交平台WhatsApp與阿富汗人直接交流。 美聯社
《華盛頓郵報》16日報道，儘管Facebook公司禁止這樣做，但塔利班成員繼續使用Fb旗下社交平台WhatsApp與阿富汗人直接交流。 美聯社

Facebook（Fb）8月16日把阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）定性為恐怖組織，並禁止塔利班和支持塔利班的內容在其平台發布。英媒指，塔利班迅速接管政權，在處理被世上某些政府視為恐怖分子組織所生成的內容方面，這讓美國大型科技公司迎來新挑戰。

Facebook

《華盛頓郵報》16日報道，儘管Facebook公司禁止這樣做，但塔利班成員繼續使用Fb旗下社交平台WhatsApp與阿富汗人直接交流。

Fb發言人稱，公司正密切關注阿富汗局勢，如發現任何與阿富汗受制裁組織有聯繫的帳戶，WhatsApp將採取行動。這些行動可能包括刪除帳戶。

Twitter

塔利班發言人在Twitter擁有數十萬「粉絲」。路透社16日報道，當被問及塔利班使用Twitter時，這間公司提到其反對暴力組織和仇恨行為的政策，但沒有透露他們如何進行分類。

根據相關政策，那些宣揚恐怖主義或暴力侵害平民的組織將不被允許使用Twitter。

圖為塔利班發言人Twitter帳戶截圖。這個用戶目前有295,600人追蹤。 圖／Twitter@Zabehulah_M33
圖為塔利班發言人Twitter帳戶截圖。這個用戶目前有295,600人追蹤。 圖／Twitter@Zabehulah_M33

YouTube

被問及是否對塔利班有禁令或限制時，YouTube不予置評。

YouTube表示，他們根據美國務院的外國恐怖組織（Foreign Terrorist Organizations，FTO）名單來執行公司規則。塔利班不在FTO清單內，而是被華府列為特別指定的全球恐怖分子。

延伸閱讀：

阿富汗局勢｜撤軍或許不是錯誤決定　惟執行失敗成拜登污點

阿富汗局勢｜平民出逃畫面震撼　近640人擠爆美軍運輸機

文章授權轉載自《香港01》

塔利班 阿富汗 Facebook

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