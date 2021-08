新聞播到一半「塔利班突來電」 女主播結巴後專業應對

美軍在阿富汗駐軍20年,當拜登政府上任後,即宣布美國將撤軍阿富汗,而塔利班軍隊長驅直入占領全國,阿富汗政府軍不戰而降,總統棄國出逃。對此,西方媒體也大幅報導此事件,而日前英國《BBC》女主播哈基姆(Yalda Hakim)在播報新聞的當下,意外接到了來自塔利班發言人夏亨(Suhail Shaheen)的電話,而她專業的應對也引起許多人熱議。

據《澳洲新聞網(News.com.au)》報導,當時哈基姆起初有些許慌張,甚至還有些結巴,但隨後馬上恢復冷靜,非常順手的接起了電話,且不動聲色地先請對方自我介紹,等到夏亨相對冷靜的自我介紹過後,哈基姆就開始針對塔利班攻陷阿富汗一事,向夏亨進行提問,並且與對方進行了長達32分鐘的訪談。

夏亨在訪談時表示,塔利班會確保喀布爾人民的財產和生命安全,不會對任何人進行報復,並且承諾將會尊重婦女權利,允許她們接受教育等的政治承諾,並且也正在等待阿富汗政府和平移轉權力。

而根據此報導指出,哈基姆是一名在阿富汗出生的澳洲記者、主播與紀錄片製作人。在1979年阿蘇戰爭發生時,家人帶著他騎馬逃到巴基斯坦,在1980年代中期才到澳洲定居。

BBC News @BBCYaldaHakim has a Taliban spokesperson on the phone (on speaker), whilst presenting live. pic.twitter.com/N9jOQpkRHW