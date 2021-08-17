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新聞播到一半「塔利班突來電」 女主播結巴後專業應對

聯合新聞網 / 綜合報導
《BBC》女主播哈基姆在播報新聞時，意外接到了來自塔利班發言人夏亨的電話。 圖／翻攝自《BBC》
《BBC》女主播哈基姆在播報新聞時，意外接到了來自塔利班發言人夏亨的電話。 圖／翻攝自《BBC》

美軍在阿富汗駐軍20年，當拜登政府上任後，即宣布美國將撤軍阿富汗，而塔利班軍隊長驅直入占領全國，阿富汗政府軍不戰而降，總統棄國出逃。對此，西方媒體也大幅報導此事件，而日前英國《BBC》女主播哈基姆（Yalda Hakim）在播報新聞的當下，意外接到了來自塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）的電話，而她專業的應對也引起許多人熱議。

據《澳洲新聞網（News.com.au）》報導，當時哈基姆起初有些許慌張，甚至還有些結巴，但隨後馬上恢復冷靜，非常順手的接起了電話，且不動聲色地先請對方自我介紹，等到夏亨相對冷靜的自我介紹過後，哈基姆就開始針對塔利班攻陷阿富汗一事，向夏亨進行提問，並且與對方進行了長達32分鐘的訪談。

夏亨在訪談時表示，塔利班會確保喀布爾人民的財產和生命安全，不會對任何人進行報復，並且承諾將會尊重婦女權利，允許她們接受教育等的政治承諾，並且也正在等待阿富汗政府和平移轉權力。

而根據此報導指出，哈基姆是一名在阿富汗出生的澳洲記者、主播與紀錄片製作人。在1979年阿蘇戰爭發生時，家人帶著他騎馬逃到巴基斯坦，在1980年代中期才到澳洲定居。

塔利班 阿富汗

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