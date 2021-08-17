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回顧駐阿富汗歲月 英國士兵嘆：平白無故失去雙腿

聯合新聞網 / 綜合報導
英國士兵駐阿富汗時失去雙腿。圖／取自twitter@Jack_Top4997
英國士兵駐阿富汗時失去雙腿。圖／取自twitter@Jack_Top4997

2001年9月11日美國恐怖攻擊事件後，英美大批士兵前往阿富汗駐軍，英國軍人柯明斯（Jack Cummings）也是其中一員。15日他在社群平台回顧過去的經歷表示：「這一切值得嗎？可能不值得。我是不是因此平白無故失去雙腿，看起來是這樣。」

柯明斯回想那些駐軍歲月說：「同僚白白犧牲性命，是非常陰暗的時刻。許多情緒在我腦海中閃過，內心充滿憤怒、背叛、悲傷等各種情緒。」他回應稱這些軍人沒有白死的網友：「你去跟他們悲傷的妻子或媽媽說。我許多朋友的腦子都被他X搞砸了，他們永遠不會忘記。」

柯明斯提到：「看到阿富汗發生的一切令人心碎，但我的戰鬥已經結束。我要去喝另一杯啤酒了。」他指出現在他能做的就是保持正面，慶幸自己還活著，也感謝他的團隊及醫護人員。

網友Ian Boys認為英美駐軍的20年功不可沒：「人們獲得一些自由，女孩可以上學，大多數人都過著平靜的生活。婦女的​​生活改善，功德無量。你們改變了人們20年的生活。」網友Tony Collins則反問：「這些英雄也殺害了阿富汗數十萬平民，對吧？」

網友JustRob指出：「你真的相信英美軍派駐阿富汗是為了實現或保護什麼嗎？大家都知道是為了控制石油。」

塔利班 阿富汗

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