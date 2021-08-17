回顧阿富汗20年 陳文茜道破美國失敗原因 網：台灣人夢該醒了

美軍在阿富汗經營20年，當美國宣布撤軍，比拜登政府預期的時間還快速，塔利班軍隊長驅直入占領全國，阿富汗政府軍不戰而降，總統棄國出逃。陳文茜將矛頭直指撤軍，「當拜登宣布撤軍時間表，等於告訴所有阿富汗人，我們放棄你們了。」

她在文茜的世界周報Sisy's World News臉書表示，阿富汗戰爭二十年，事實上美國扶植的政府只實質控制喀布爾：其他地區都是軍閥割據。二十年，美國從未真正消滅塔利班：扶植的政府總是脫離不了貪腐。

她也提到，美國錯估形勢，不只大使館匆促撤離，許多當地協助美國對抗塔利班的人可能來不及離開。他們將成難民，或是接受殘酷報復懲罰。美國情報機構對於阿富汗、敍利亞、伊拉克⋯⋯所有情勢判斷的錯誤準確率高達100%。20年來，重大軍事行動都錯誤，無論入侵、還是撤離。

網友認為歷史會說話，「美國干涉過的國家，那一個國家是好結果的」、「前例多了：南越，伊拉克，庫德族，利用完就放棄！最聰明的是菲律賓若即若離，不得罪兩邊，同時拿好處」、「美國背棄盟友的SOP：淪陷時美國駐軍要先走，再甩鍋那個國家貪污」、「這就是美國，利用完了，拍拍屁股走人。然後一邊開始賣軍火給雙方，另一邊就搞戰後復原工程。」、「歷史證明美國從來就不是可靠的戰友」、「總統總是先逃亡」。

也有人有不同想法，「美國應該不是錯估形勢，而是利益考量」、「自己國家自己救，美國沒說錯啊」、「撤離這個沒什麼誤不誤判，就是不得以撤離」、「反思：美國對外公布的中亞情報或許故意有誤？」、「美國在阿富汗扶植的只是ㄧ個貪腐的政府，是最主要重點」。

不少人希望台灣能借鏡，「美方對中共的情報戰和決策不一定正確，台灣人要有自己的判斷」、「這就是美國的價值觀，沒有利益了，管你國內情勢如何，不想管就是不想管...台灣還想指望美國嗎？春秋大夢該醒了吧」「給我們一個很好的教訓！大家團結一致任何人都不要落跑，愛台灣啦！拿掃把也要堅持到最後！」