QA整理包／喀布爾迅速被攻陷…美國發動阿富汗戰爭20年又撤兵 從一事件開始

美國總統拜登今（2021）年4月宣布延續前總統川普政策，8月底前將自阿富汗全面撤軍，結束長達20年的阿富汗戰爭，美軍和北約軍隊陸續撤出阿富汗軍事基地，當地民兵組織塔利班（Taliban，又稱神學士）趁機展開攻擊。

據衛報記者蘇利文（Hlen Sulllivan）在推特上曝光的時間表，塔利班在8月6日攻佔西南部，只花了短短9天就攻陷19省的首府和首都喀布爾，且佔領了總統府，塔利班並宣布將建立阿富汗伊斯蘭公國。

阿富汗戰爭是美國史上「最持久」戰爭，據英國媒體BBC指出，源於「911恐怖攻擊事件」，2001年9月11日，美國紐約和首都華府遭受恐怖攻擊，其中紐約世貿兩座大樓被恐怖分子劫持的飛機撞毀，造成近3000人喪生，這是美國建國歷史上第一次在本土遭遇襲擊。

當時的美國小布希總統政府認定策劃襲擊的是伊斯蘭激進組織「蓋達組織」及其領導人「賓拉登」，當時賓拉登在阿富汗境內，並受到塔利班政權的庇護。

美國率領的盟軍以塔利班拒絕交出賓拉登為由，發動反恐戰爭入侵阿富汗，僅花費數週，就推翻自1996年起掌控阿富汗的塔利班政權，獲得北約盟國大力支持，扶持新的阿富汗政府也於2004年接管政權。

重新集結後的塔利班開始了一場針對盟軍和阿富汗政府軍的游擊戰，經常發動武裝襲擊，造成盟軍和平民的慘重死傷。

面對塔利班的攻勢，2009年當時的美國總統歐巴馬決定向阿富汗「增兵」，駐阿富汗美軍曾多達14萬人。塔利班雖然再次被擊潰，但美國在阿富汗的反恐戰爭仍然持續。

由於戰爭花費巨資及至少4000名美軍、盟軍士兵和6萬2000名阿富汗政府軍士兵陣亡，民意也開始轉向反戰。

2018年美國總統川普任內，和塔利班之間開始和平談判，並於2020年2月在杜哈達成了撤軍協議：承諾在2021年5月1日前撤離美軍和北大西洋公約組織部隊，以換取塔利班的安全。

2021年4月，美國總統拜登宣佈8月31日前全面撤軍，結束這場「最持久的戰爭」。

一架美國軍機15日飛越美國駐喀布爾大使館。法新社

阿富汗武裝組織神學士15日攻下首都喀布爾，圖為塔利班兵。歐新社

塔利班(Taliban)又稱神學士，在普什圖語中的意思是「學生」，是一股發源於坎達哈的原教旨主義伊斯蘭勢力，由普什圖(Pashtun)部族成員歐瑪爾建立。歐瑪爾1989年是聖戰組織指揮官，協助趕走當時入侵阿富汗的蘇聯，1994年在坎達哈成立塔利班。

1996年塔利班在內戰擊敗其他勢力，攻占首都喀布爾組織新政府，統治期間實施嚴厲伊斯蘭規定，禁止電視、音樂、電影，禁止女孩上學，強迫婦女從頭到腳穿著罩袍、公開處決犯有謀殺罪或通姦罪的人，對盜竊罪犯的懲處是砍手砍腳。

阿富汗總統甘尼15日在激進組織塔利班包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。法新社

阿富汗總統甘尼遠走他國後15日發聲明表示，他面臨艱難的抉擇，但是「避免血流成河，我想最好還是離開」，並表示民兵組織塔利班贏了。

多年來，美國政府發布報告詳細說明阿富汗安全部隊內部的大量腐敗行為，指揮官們經常將本該給他們部隊的經費收入囊中，並在黑市上出售武器，甚至在回報隊伍中的士兵人數上撒謊。

此外，阿富汗軍隊也完全依賴美國的空中力量，從後勤、攻擊再到維護。更糟糕的是，安全部隊在有效領導方面從來沒有太多障礙。他們由總統府中幾乎沒有軍事經驗的平民進行微觀管理，或者被年邁的將軍忽視，他們似乎更常參與小規模的政治鬥爭而非大型戰爭。

阿富汗民兵組織塔利班拿下首都喀布爾，當地哈米德卡爾扎伊機場湧入大量極欲逃離的人潮。 路透

過去的塔利班惡名昭彰，以拒絕讓女性接受教育、公開處決反對者、迫害什葉派哈扎拉族等少數民族，及摧毀巴米揚省巨大珍貴史蹟佛像聲名狼藉。路透報導，在塔利班重新掌權之際，阿富汗人的命運未卜，當地民眾擔心將重返被伊斯蘭基本教義派殘酷統治、女權被嚴重剝奪的黑暗時代。根據估計，17,000名阿富汗人曾為美國工作，恐淪為塔利班打擊目標。

塔利班發布聲明，表示希望籌組一個「開放、包容的伊斯蘭政府」，將尊重公共財產、提供「安全」經商環境，甚至對為美軍做事的民眾頒布特赦令，包括翻譯、駕駛等服務人員在內，試圖安撫民心。

然而，最近幾周的報導指出，阿富汗其他淪陷城市已出現報復性殺人、強迫結婚、女性遭原先就讀大學拒於門外、男子被強迫蓄鬍等事件。

美國總統拜登。美聯社

美國總統拜登16日在白宮針對阿富汗情勢發表談話，他承認塔利班接管阿富汗的速度高於美國預期，不過他無法也不會要求美軍為他國內戰無止境作戰，他堅決支持撤軍決定，強調阿富汗軍隊都不打的仗，不該叫美國人打，並將阿富汗淪陷歸咎於自身領導人與軍隊棄械投降，也表示撤軍責任由他承擔，不會將問題留給下一位美國總統。

巴基斯坦官員承認，塔利班成員的家大多在兩國1660哩邊境另一邊的巴基斯坦境內；美國不斷施壓巴基斯坦，要它為阿富汗的和平多盡些力，不過巴國總理康恩對外宣揚阿富汗問題必須和平解決，對內卻不譴責塔利班一路犯下的暴行。

中國大陸是第一個表態支持塔利班的大國，表示準備與塔利班開展友好關係。

俄羅斯駐阿富汗大使打算17日與塔利班代表會面。俄羅斯表示，會先密切關注塔利班新政府的舉動，才會決定是否承認。

台灣外交部發言人歐江安對此則表示，我國並沒有設立代表處，根據掌握也沒有台商、僑胞與留學生，同時也呼籲阿富汗各方，保持和平理性，尊重百姓人身安全與財產安全，避免衝突擴大。