到國外當難民？ 他不解「阿富汗人幹嘛逃」網：看看歷史就知道

美國撤軍，塔利班軍隊全面攻佔阿富汗，歐美忙著撤僑，數以萬計民眾擠爆喀布爾機場「強擠登機」，現場秩序大亂，宛如人間煉獄，民眾拚死吊掛在飛機想逃命的畫面，震驚了全世界，有網友在ptt八卦板提問，「阿富汗人幹嘛要逃?」，他不懂，戰爭明明結束了，留下來也不一定會死，為什麼阿富汗人拚死拚活要逃離？

原po不解，戰爭結束了，塔利班接管阿富汗，「全世界都在看，塔利班就算武力再強，總不可能殺光國民只剩空地吧！」逃走的人，土地房子就充公了，逃走的人是要在外國喝西北風嗎?

網友指出，很多人怕遭清算，「新聞說有五萬民美軍翻譯，內鬼該殺」、「那些是叛逃總統的手下，當然要逃」、「要逃的都是給美國人幫過忙的阿富汗人」、「那些是會被清算的人啊」、「多半是親美的怕被清算」。

有網友表示，神學士政權專制想到都怕，「一切娛樂都禁止耶！是你不想逃嗎」、「男為奴、女為娼，是你不逃?」、「當然不會殺光啊！重點是會殺多少來殺雞儆猴？」、「所以你要拿命去賭嗎」、「有錢人不跑等被搶喔」、「你知道新政府是群神經病 不逃嗎」、「要逃的通常都有點家底，留下來會被殺掉」。

也有人說看歷史經驗就知道，「以史為鑑」、「撤兵徹的毫無章法」、「跟1949一樣，雖然知道KMT爛，但是腦袋清楚的都知道選哪邊」、「你想想如果發生在台灣，中國過來你逃不逃？」、「遲早會種族大清洗，庫德族表示」「看看1949後留在對岸的知識份子跟商人，還有國民黨員馬上就被批鬥勞改」。

未來的阿富汗會如何發展？全世界都在看，但美國扶植的政權下，過去20年來，阿富汗女權已取得巨大進步，尤其是在城市地區。阿富汗婦女可以在首都喀布爾，以及一些小城市擔任公職，而且手機和社群媒體也相當常見。但神學士政權統治下，若恢復以伊斯蘭教法為中心的社會，女性恐怕不能受教育、不能工作、甚至不能在沒有男性家屬陪同下外出，也必須穿著傳統罩衫，人權必定受到極大影響。