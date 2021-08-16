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立下目標想去「世上最危險國家」度假 英男受困阿富汗超絕望

聯合新聞網 / 綜合報導
英國男子勞特里奇（左）想去世上最危險的國家旅行，他選擇去阿富汗喀布爾，並買了機票（右），沒想到到當地不久，卻因政府垮台受困當地。圖翻攝自英國太陽報
英國男子勞特里奇（左）想去世上最危險的國家旅行，他選擇去阿富汗喀布爾，並買了機票（右），沒想到到當地不久，卻因政府垮台受困當地。圖翻攝自英國太陽報

阿富汗塔利班攻陷後，一夜之間風雲變色，不僅各國緊急撤離大使館，阿富汗人民也搶著搭飛機逃難，但一名男大生的情況卻與他們相反。一名英國男大生曾發下豪言壯語「想去最危險國家旅行」，但他選擇阿富汗，才剛抵達當地不久就接到「塔利班掌權」消息，讓他超絕望。

22歲的英國男子勞特里奇（Miles Routledge）目前就讀羅浮堡大學物理系4年級，他在大學實習課程結束後，立下一個目標「想去世界上最危險的國家」闖一闖，後來他Google搜尋到阿富汗，並認為阿富汗雖然長期戰亂已久，但當地政權不會垮台，「最慘情況也就是食物中毒」，因此他可以放心前往探險。

不過這番豪言壯志很快面臨瓦解，當勞特里奇坐飛機抵達阿富汗不久，就收到塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾的消息，勞特里奇頓時傻眼，這和他的計畫完全不一樣，因此他馬上回訂機票，但所有的商業航班都被取消，他又焦急地連絡英國駐喀布爾的大使館。

才剛到阿富汗不到兩天，勞特里奇就收到當地政權垮台的消息。圖翻攝自@PartyPrat
才剛到阿富汗不到兩天，勞特里奇就收到當地政權垮台的消息。圖翻攝自@PartyPrat

但當地戰況危急，英國大使館根本無暇回應勞特里奇的需求，勞特里奇只能自救，並不斷在社群網站上更新消息，以尋求外界幫忙，他在直播平台Twitch絕望地說道，「我已經為死亡做好充分的準備，我接受了它」、「在我離開之前，我給我的朋友寫了一封信，如果我死了，不要感到內疚，我會快樂、虔誠和自豪地死去」。

許多網友也紛紛安慰勞特里奇，希望他保持冷靜，不要輕舉妄動，不過，根據英國太陽報報導，目前英國外交部已經接獲勞特里奇的消息，但沒有進一步的救援行動，目前勞特里奇仍住在喀布爾內比較安全的旅館中。

塔利班 阿富汗

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