美國暫停所有撤僑飛機起降 以驅趕等著逃難的阿富汗人

阿富汗被塔利班攻陷後，一夜之間風雲變色，不僅各國緊急撤離大使館，阿富汗人民也搶著搭飛機逃難，但一名男大生的情況卻與他們相反。一名英國男大生曾發下豪言壯語「想去最危險國家旅行」，但他選擇阿富汗，才剛抵達當地不久就接到「塔利班掌權」消息...

2021-08-16 20:57