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阿富汗人民搶攀飛機逃難 空中「墜落斃命」驚悚畫面曝光

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美國暫停所有撤僑飛機起降 以驅趕等著逃難的阿富汗人

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
阿富汗人16日爬上喀布爾機場一架飛機，希望搭機出逃。（法新社）
阿富汗人16日爬上喀布爾機場一架飛機，希望搭機出逃。（法新社）

路透報導，美國一名國防官員說，美國暫停阿富汗首都喀布爾機場所有撤僑飛機起降，以清空聚集在機場的民眾。這名官員並未說明將暫停多久。

神學士奪下阿富汗後，數以千計阿富汗民眾湧入喀布爾機場停機坪，盼能登機逃出阿富汗。

阿富汗政府垮台後，美軍接管喀布爾機場，以執行撤僑任務。

阿富汗 美軍

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