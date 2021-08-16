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美國暫停所有撤僑飛機起降 以驅趕等著逃難的阿富汗人
路透報導，美國一名國防官員說，美國暫停阿富汗首都喀布爾機場所有撤僑飛機起降，以清空聚集在機場的民眾。這名官員並未說明將暫停多久。
神學士奪下阿富汗後，數以千計阿富汗民眾湧入喀布爾機場停機坪，盼能登機逃出阿富汗。
阿富汗政府垮台後，美軍接管喀布爾機場，以執行撤僑任務。
🇦🇫 Video: Civilians occupy the runway and cling to the exterior of a C-17 Globemaster III as it attempts to take off, Hamid Karzai International Airport, Kabul, Kabul province. pic.twitter.com/fEZAuoxet0— hurtg0d✌️ (@ultradeadd) August 16, 2021
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