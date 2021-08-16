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塔利班對美國的終極羞辱？喀布爾見證「阿富汗西貢慘案」

阿富汗已淪陷 各國喊話難挽頹勢

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
雖然英、美都積極呼籲民主國家抑制塔利班（圖）野心，但各國實際上都已陸續撤離。（Photo by newsonline on Flickr under CC 2.0）
雖然英、美都積極呼籲民主國家抑制塔利班（圖）野心，但各國實際上都已陸續撤離。（Photo by newsonline on Flickr under CC 2.0）

各國最近都對塔利班攻佔阿富汗首都喀布爾表達譴責，但似乎無濟於事！阿富汗基地組織塔利班15日攻陷首都喀布爾，原政府總統甘尼逃往塔吉克，形同亡國。英國首相強森與美國國務卿布林肯等官員雖都對此表達嚴厲譴責，但隨著各國軍隊都開始撤離，阿富汗重回塔利班統治已無法回頭。

英國籲抵制塔利班

根據《英國廣播公司》報導，英國首相強森15日在開完緊急會議後，呼籲各國不要承認由塔利班建立的新政府，他也坦承現在的局勢非常糟糕與困難，尤其阿富汗政府的總統甘尼已經逃往塔吉克，舉國都已經由塔利班掌控，英國駐阿富汗大使雖然還留在首都喀布爾，但已經開始規劃撤離。

據《英廣》另一報導指出，雖然塔利班承諾進入首都喀布爾時會維持治安、避免動亂，不過許多民眾已經開始四處逃竄，有22歲學生受訪時表示，他為了逃離喀布爾，已經不眠不休走了5個小時。

強森表示，他會與聯合國安理會與北約國家，抑制阿富汗不要成為恐怖主義國家，並呼籲西方其他國家加入行列。強森另外還批評美國的撤軍，是加速了塔利班的侵略；蘇格蘭首席部長施特金呼籲強森收容阿富汗難民，並表示蘇格蘭也會盡一切努力幫忙。

各國紛紛撤離

不過《德國之聲》提到，德國外長馬斯表示，他們已經派遣飛機前往喀布爾，準備將駐軍與僑民撤出，先撤到鄰近的國家，再以民航機載回德國，並已經將喀布爾大使館關閉；歐盟議會主席米歇爾也表示，正在努力確保歐盟民眾的安全撤離。

雖然北約與美國對喀布爾下達禁航令，不過撤僑班機還是可以入境。雖然阿富汗戰爭是由美國主導，但德國長期在北約扮演很重要的協助角色，過去曾在阿富汗境內駐紮高達15萬人，是美國以外駐軍最多的。德國基民盟議員基蘇維特直言，塔利班的快速入侵，象徵著阿富汗戰爭落寞的結束。

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塔利班 阿富汗

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