塔利班宣布戰爭結束 中專家：塔利班表現不差

(德國之聲中文網) 隨著塔利班16日在阿富汗各地的軍事行動中重新掌權，西方國家也加緊從首都疏散其公民。當塔利班武裝分子15日進入阿富汗首都喀布爾之際，阿富汗總統加尼 (Ashraf Ghani) 逃離該國，並在一則社交媒體貼文中聲稱，他離開阿富汗是為了避免流血事件。

加尼在貼文中表示，自己面臨艱難抉擇，而過去20年的戰爭中，阿富汗已有無數人喪命，上百萬的喀布爾市民的命運與喀布爾的安全都處於危險中。他寫道：「避免血流成河，我想最好還是離開。塔利班用他們的劍與槍贏得勝利，現在他們必須保護同胞的尊嚴丶財富與自尊。他們正面臨新的歷史考驗，他們要捍衛阿富汗的名聲和榮譽，或優先考量其他層面。」

一位塔利班發言人說，戰爭已經結束，阿富汗人民將很快了解新政權將以什麼形式組成。在華盛頓，反對美國總統拜登從阿富汗撤軍的人說，由於美國政府部署了更多的美國軍隊幫助疏散美國平民，混亂是由領導層的失敗造成的。

一夜之間，人們關注的焦點是在喀布爾機場，數百名試圖逃離該國的阿富汗人正在那裡等待航班，一些人在黑暗中拖著行李穿過跑道。機場的一位消息人士告訴路透社，由於航班停止起飛，無法獲得機位的人之間發生了一些沖突。

歐美各國持續疏散公民

阿富汗當地電視台1TV報道說，天黑後喀布爾傳來了多起爆炸聲，但周日白天該市基本保持平靜。援助組織Emergency說，有80名傷患被送到其位於喀布爾的醫院，該醫院周日晚間已經全滿，只接收有生命危險的傷患。

目前各界不清楚阿富汗總統加尼的去向，也不清楚在塔利班橫掃阿富汗之後，權力究竟會如何轉移。塔利班政治辦公室的發言人告訴半島電視台，該組織希望與國際社會保持良好關系。

半島電視台早些時候播放了疑似是塔利班指揮官與幾十名武裝戰士在阿富汗總統府的畫面。喀布爾的一些社交媒體用戶稱加尼為懦夫，表示因為他讓阿富汗陷入混亂。

與此同時，一位美國國防部高級官員周日晚間告訴路透社，到目前為止，大約有500人被疏散，其中大部分是美國人，當所有的美國部隊都抵達喀布爾時，預計每天被疏散的美國人會高達5000人。

包括法國丶德國和荷蘭在內的歐洲國家也表示，它們正在努力將公民以及一些阿富汗雇員送出該國。俄羅斯則表示，該國認為暫時沒有必要撤離其大使館。土耳其說其大使館將繼續運作。

同日，聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 敦促塔利班和阿富汗各方保持最大限度的克制，並對阿富汗婦女和女童的未來表示特別關注。

聯合國發言人杜加裡克(Stephane Dujarric)15日在一份聲明中說：「在受戰鬥影響最嚴重的社區，繼續有嚴重侵犯人權相關的報告。所有虐待行為必須停止。古特雷斯呼籲塔利班和所有其他各方確保......所有人民的權利和自由得到尊重和保護。他特別關注婦女和女孩的未來，她們來之不易的權利必須得到保護。」

環時：中國可參與阿富汗戰後重建

同日，中國官媒《環球時報》發布一篇報導，引述不具名中國專家的說法表示，西方國家認為中國可能會派兵填補美國留下的真空是毫無根據的猜測。環時寫道：「中國最多只能在發生大規模人道主義危機時撤離中國公民，或者在這個飽受戰爭蹂躪的國家恢復安全和穩定時，為戰後重建和發展作出貢獻，推進中國提出的一帶一路倡議的項目。」

中國蘭州大學阿富汗研究中心主任朱永彪告訴《環球時報》，塔利班的勢力擴展比預期的要快。他說，之前全世界許多觀察家表示擔心塔利班的軍事行動會造成大規模的人道主義危機，但事實上到目前為止，塔利班的表現並不差。

他表示：「我們沒有看到大屠殺，也沒有看到婦女被虐待，大多數主要城市都是不戰而勝。對塔利班有一些指責，但我們還沒有看到確鑿的證據。盡管塔利班部隊已經進入喀布爾，美國大使館的撤離工作也沒有被打斷或受到攻擊。所有這些都表明，戰爭不會以暴力方式結束。」

新華社則在14日發布評論，稱分析人士表示，美國派軍到阿富汗協助撤離外交人員，是以一種「極不負責任的方式來結束這場戰爭，結果搬起石頭砸自己的腳，帶來一場更嚴重的混亂。」

(路透社等)

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】