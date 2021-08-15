阿富汗土崩瓦解？ 英美民眾撤離中

塔利班分子正逼近阿富汗首都，總統甘尼與他國代表磋商，但尚未回應塔利班提出、要求其下台的停火談判條件。英國、美國與其他西方國家也同時展開撤離大使館與當地國民的行動；阿富汗官員上週五證實，國際部隊已完成撤軍，各界擔憂阿富汗政府軍將全面瓦解。

大使館、民眾撤離

據 BBC 報導，英國外交部於上週發布通知，建議仍停留在阿富汗的英國民眾離開當地，英國政府已派遣約 600 名英國軍員前往阿富汗，協助當地民眾撤離。據估計，阿富汗尚有約 4,000 名英國人等待撤離。

國防部長華萊士強調，確保英國國民的安全是相關行動的第一要務，且目前仍處在計畫階段，要為下一步撤離做好準備。關於撤離原因部分，英國國防部解釋，相關決策是考量「該國暴力事件不斷增加，和安全環境迅速惡化。」

美國方面，據半島電視台報導，美國總統拜登於週六的聲明文件中指出，美國已在阿富汗部署約 5,000 名美軍，「以確保我們能夠有序、安全地撤出美國人員和其他盟國人員」，且拜登也提到，已對塔利班提出警告，若該組織出現任何危害美國人員的行動，「美國將進行迅速而有力的軍事反應。」

首都岌岌可危

除英美兩國外，其他西方國家也陸續展開大使館與公民撤離行動，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯更警告，「阿富汗正走向失控」，並呼籲各方採取更多措施藉此保護平民，且應即刻停止武裝衝突，並展開務實的談判。

衛報指出，塔利班步步逼近阿富汗首都以南門戶城市的喀布爾，總統甘尼因此與各國代表進行了一次面談，並透過媒體聲明表示，「第一要務是防止我的人民進一步遭遇不穩定、暴力和流離失所的情況。」

然而，對於塔利班要求其下台、以此為停火與政治解決的談判條件，甘尼並未正面回應，僅強調，「安全和國防力量的重整是政府的首要任務，未來會朝此方面採取實際措施。」

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