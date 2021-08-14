塔利班勢如破竹 中國大陸準備接受苦澀現實

就在8月13日，中國官媒《環球時報》引述一名阿富汗反對黨政客指出，如果要成立過渡政府，就必須囊括塔利班。

正在阿富汗攻城拔寨的塔利班，其極端宗教背景頗令北京忌憚。中國擔心，阿富汗國內的局勢會威脅到新疆地區的穩定，尤其擔心塔利班控制區可能成為分裂勢力的境外據點。

不過，在涉外事務中，北京又長期堅持不干涉內政原則。因此，在7月底的天津會晤中，王毅對到訪的塔利班代表表示，希望阿富汗能有一個「溫和的伊斯蘭政策」。

在微博、知乎等社交媒體上，一些中國網友並不樂於見到中國外長和塔利班代表並肩站立。「這難道不就是當年公然炸毀巴米揚大佛的塔利班？我們中國難道不應該明確底線？」，有網友問道。

中國無意踏入「帝國墳場」

在和塔利班打交道時，中國其實握有一項美俄不具備的優勢：中國從來沒有針對塔利班進行過軍事行動。1996年至2001年塔利班主掌阿富汗期間，中國事實上凍結了和阿富汗的外交關係：早在1993年內戰剛爆發時，中國就撤離了駐該國的外交官。

復旦大學的南亞問題專家林民旺在接受路透社採訪時表示，這體現了中國的實用主義姿態：「你們如何治理你們的國家主要是你們自己的事，只要別影響到中國就好。……假如中國這樣的大國通過公開會晤給予塔利班以某種政治認可，對於塔利班而言就是一場巨大的政治勝利。」

中國官媒近期則多次強調，阿富汗一直以來都是「帝國墳場」，告誡中國千萬不要陷入「大博弈」的泥潭。這些官媒報導都在傳遞一個信息：中國無意向阿富汗派兵、也沒有幻想去填補美國留下的權力真空。

如何促使塔利班停戰？

在與王毅會晤後，塔利班方面表態說，希望中方能夠在阿富汗經濟建設中發揮更大的作用。四川大學南亞問題專家張力教授對路透社表示，塔利班的這一表態說明，中國有可能將戰後經濟援助、投資承諾作為胡蘿卜，鼓勵包括塔利班在內的各方停止戰鬥，並達成政治和解。

德國馬歇爾基金會的中國外交政策專家斯莫爾(Andrew Small)也對德國之聲表示，面對塔利班，中國手裡有好幾張牌可打，「而塔利班也十分清楚一點：在今後相當長的一段時期內，中國將是阿富汗的唯一經濟外援，假如北京對塔利班政權存有疑慮，這些經濟援助就不會送到阿富汗。」

張力還指出，實現阿富汗停火是中國的首要目標，「因為混亂會滋生宗教極端主義以及恐怖主義。」

就在幾星期前，一支運送中國工人的車隊在巴基斯坦北部靠近阿富汗邊境地區遭遇自殺式恐怖襲擊，造成包括9名工人在內的總計13人喪生。這些工人正在興建巴基斯坦達蘇水電站，被認為是「一帶一路」重點項目「中巴經濟走廊」的配套項目。德國馬歇爾基金會的斯莫爾指出，中國在阿富汗境內並沒有太多的直接經濟利益，但是巴基斯坦等阿富汗鄰國境內和中國相關的「軟目標」，才是北京真正憂心的地方。

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