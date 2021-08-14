聯合國：阿富汗面臨「人道主義災難」

極端伊斯蘭塔利班武裝攻佔了距首都喀布爾以南僅 70 公裡的普勒阿拉姆（Pul-i Alam ）。通訊社援引一名省議會議員報道稱，伊斯蘭分子已接管當地政府主要機構，並拘捕了省長和情報機構負責人。

抵近喀布爾

人口約12萬的普勒阿拉姆是該國東部省份盧格爾（Logar）的首府。安全界人士早就指出，塔利班武裝分子正集中於盧格爾省，准備進攻攻首都喀布爾。塔利班目前已控制了７個地區中的５個，並正激烈爭奪與喀布爾省接壤的兩個地區 - Choshai 和 Mohammed Agha。

鑑於激進的伊斯蘭叛亂分子不斷推進，美國宣布未來幾周內將其大使館人員減少到最低限度，此外，重新派遣3000軍人至喀布爾，確保機場安全，對部分人員撤離提供保障。美國國務院和五角大樓稱，美軍將很快抵達興都庫什地區。

與此同時，美國外交部發言人普萊斯（Ned Price）表示，駐喀布爾大使館將繼續在原地辦公。她稱， "這不是疏散，不是全面撤離。我們打算繼續我們的外交工作"。她指出，塔利班曾明確表示，無意攻擊外交機構。

當地一政界人士透露，佔領赫拉特市後，塔利班逮捕了重要的民兵指揮官穆罕默德·伊斯梅爾·汗（Mohammed Ismail Khan）以及該省省長和其他安全機構官員。塔利班曾承諾不會傷害官員。伊斯梅爾·汗是阿富汗最著名的民兵指揮官之一，領導了抗擊塔利班的戰鬥。

德國內政部長許諾救助當地雇員

在柏林，聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）表示，希望能確保所有滯留在該國的德國前當地雇員盡快撤離。

這位基社盟籍人士指出， "阿富汗局勢變得越來越具威脅性"。他稱，"無論是包機還是抵達德國後發簽證：我支持所有使我們的當地雇員及其家人能夠迅速離開該國的措施。"他許諾， "德內政部將全力以赴，使當地雇員及其家人迅速撤離。時不可失，我們必須采取行動。"前一天，基民盟籍的德國國防部長卡倫鮑爾 ( Annegret Kramp-Karrenbauer ) 宣布，由於阿富汗當局要求提供有效的身份證件，導致一些前雇員無法立即離境。

據聯合國稱，阿富汗國民的處境越來越危險。日內瓦聯合國難民署一名發言人指出， "我們正處於人道主義災難邊緣"，尤其是婦女和兒童會走上逃亡之路。世界糧食計劃署一名發言人表示，目前，大約三分之一人口的糧食供應已無保障。

（德新社，路透社，法新社）

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