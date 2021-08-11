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校方悲痛...三峽火警10歲長姐命喪火窟 作品學習單成最後回憶

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

新北市三峽今天凌晨發生3死4重傷火警，其中3名罹難者除詹姓爸爸外，準備升小四以及年僅1歲的姐弟也不幸死亡，升小二的弟弟則在搶救中。姐弟就讀的國小表示十分不捨，教室中還留有姐姐各種活動紀錄，遠在外縣市的班導聽聞消息後悲痛不已，還沒能平復心情。

看著姐姐的班級還留有以前作品、學習單與各種學習物品，校方難過表示，姐弟倆在學校都是人見人愛的孩子，父母也都很重視小孩教育，並支持學校、熱心參與學校活動。

就讀國小的姐弟目前1死1重傷，校方透露，2位班導聽到消息後都很震驚，而姐姐的班導更是遲遲無法平復心情。

校方指出，在今早接獲消息後，就成立校內仁愛基金，希望能給受害者家屬提供協助，校長與主任也趕往雙和、亞東醫院探視、慰問，另外教育局也將給予相關協助。

校方學務主任表示，未來在返校或開學日，也將對全校小朋友輔導，特別姐弟倆所在班級會特別額外輔導，避免小朋友留下陰影。

三峽凌晨大火奪走3條人命，包含家中10歲長女，她在學校內的各項活動，都還記錄在座位上。記者張哲郢／攝影
三峽凌晨大火奪走3條人命，包含家中10歲長女，她在學校內的各項活動，都還記錄在座位上。記者張哲郢／攝影
即將升小四的姐姐這次不幸葬身火場，教室後方布告欄上還留有她畫畫為全班打氣的作品。記者張哲郢／攝影
即將升小四的姐姐這次不幸葬身火場，教室後方布告欄上還留有她畫畫為全班打氣的作品。記者張哲郢／攝影

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